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Октябрьский проспект частично отремонтируют в Пскове

Ремонт Октябрьского проспекта на участке от улицы Свердлова до улицы Вокзальной выполнят в городе Пскове. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото: Александр Елисеев

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 80 млн 404 тысяч 231 рублей. Закупка осуществляется за счет средств из местного бюджета.

Цель ремонта - восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги. Основной задачей ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги.

Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 15 мая.

Работы необходимо выполнить до 18 июля 2024 года. Дата начала исполнения контракта определяется с даты его заключения.