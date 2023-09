АвтоМир / Дороги

Дорожный знак с названием невельской деревни украсила змея. ФОТО

Дорожный знак с названием деревни Змеино Невельского района украсила змея. Снимок опубликован в группе «Невель - the best of the best» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Невель - the best of the best» / «ВКонтакте»

«Вот такой необычный дорожный знак теперь красуется на въезде в Змеино. Надо и в других деревнях так сделать», - предложил автор снимка.

Змеино — деревня в Невельском районе, входит в состав Плисской волости. Расположена на западном побережье озера Змеино, в 7 км к юго-западу от райцентра, города Невель. Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 64 человека.

Ранее сообщалось, что вандалы испортили дорожные знаки на въезде в деревню Дуброво Псковского района. Позже выяснилось, что это сделали два подростка.