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Скорость движения в направлении Пскова 20 марта ограничат на трассе Р-23

Скорость движения в направлении Пскова ограничат на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Ленинградской области 20 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничение скорости движения в направлении Пскова введут с 9:30 до 18:00 на участке с 31 по 38 километр трассы. На третьей полосе введут ограничение скорости до 70 км/ч.

В управлении пояснили, что ограничения необходимы в связи с механической очисткой краевой линии у разделительной полосы.