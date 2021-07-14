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Псковский бизнес-омбудсмен поддержал идею льготы по транспортному налогу для перевозчиков

30.08.2021 21:12|ПсковКомментариев: 0

Псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев поддержал идею льготы по транспортному налогу для перевозчиков. Как сообщил Псковской Ленте Новостей сам уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе, в Пскове прошла рабочая встреча представителей Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылевым и президентом Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимиром Зубовым. От АСМАП во встрече приняли участие член правления Виктор Семенов и руководитель филиала по СЗФО Виктор Алешковский.

Областной закон №224-ОЗ от 26 ноября 2002 года «О транспортном налоге на территории Псковской области» не предусматривает предоставление льгот для международных автомобильных перевозчиков и не стимулирует перевозчиков к покупке и эксплуатации экологического чистого большегрузного автотранспорта в Псковской области.

«В Псковской области действует максимальная налоговая ставка для грузовых автомобилей свыше 250 л.с. - 85 руб/л.с., к тому же она не дифференцируется, что в свою очередь делает ее неконкурентоспособной в сравнении с другими регионами РФ» - отметил бизнес-омбудсмен.

В ходе встречи стороны обсудили инициативу АСМАП о предоставлении международным автомобильным перевозчикам Псковской области льготы по уплате транспортного налога, в том числе с установлением нулевой ставки для грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 л.с., отнесённых к экологическим классам Евро-5 и 6.

Аркадий Мурылев поддержал инициативу о дополнительных мерах поддержки отрасли грузовых автоперевозок в условиях экономического спада и пандемии коронавируса.

Участники встречи договорились о подготовке консолидированного обращения в адрес губернатора Псковской области с предложением создать рабочую группу по обсуждению реализации данной инициативы. В рабочую группу должны войти представители органов власти Псковской области, АСМАП, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области и ТПП Псковской области.

Теги: #омбудсмен #законопроект #транспортный налог
Источник: Псковская Лента Новостей
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