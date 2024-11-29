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Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали псковичам безопасных дорог

Полицейский Дед Мороз в сопровождении Снегурочки и инспекторов Госавтоинспекции встречали водителей на Октябрьской площади у главной ели города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Дорожные полицейские поздравили жителей и гостей областного центра с наступающим Новым годом. Водители получили памятки с напоминаниями о соблюдении Правил дорожного движения, календарь на 2025 год и сладости.

Основное внимание в эти предновогодние дни обращено на недопущение управления транспортом в состоянии опьянения, соблюдение скоростного режима и правил перевозки пассажиров, а также проезда пешеходных переходов.