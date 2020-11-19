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Смертельное ДТП произошло около деревни Волышово

Сегодня утром, 21 ноября, около деревни Волышово в Порховском районе произошло ДТП.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Как сообщает газета «Порховский вестник», три человека ехали на охоту на красной LADA XRAY. Машина двигалась в сторону Дедовичей из Порхова. По словам водителя, внезапно на дорогу выскочил зверь - «то ли лось, то ли еще кто» - с правой стороны. Он резко нажал на тормоза, но на скользкой дороге машину вынесло на встречку.

Автомобиль столкнулся с «Ладой-2110» серого цвета. В красной водитель повредил грудную клетку. Также пострадали два пассажира, всех госпитализируют в Псков.

Водитель серой «Лады» погиб, девушку без сознания увезли на скорой. Ведется следствие.