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Канавы расчистят в Дедовичах по требованию суда

В Дедовичах прокуратура организовала проверку по жалобе местного жителя на состояние водоотводных канав. Оказалось, что вдоль улицы Иванова, Пружковского и Вокзального переулков канавы завалены мусором и заросли кустами, а их очистка не проводится. Из-за этого вода плохо уходит, и участки частных домов рядом с дорогой часто затапливает. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Чтобы защитить интересы жителей, прокурор подал в суд иск против местной администрации с требованием навести порядок. Суд поддержал прокурора и удовлетворил его иск.

Теперь прокуратура будет следить за устранением нарушений.