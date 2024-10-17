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Россияне стали на 50% чаще учиться езде в непогоду и гололед — исследование

Парк легковых автомобилей в России растет. С января по август 2024 года в России было продано почти 1,17 миллиона новых транспортных средств всех типов. Как подсчитали в Минпромторге, это на 52% больше показателей того же периода прошлого года. Соответственно, растет спрос на услуги автоинструкторов. Согласно данным платформы Авито Услуги, в октябре 2024 года интерес россиян к обучению вождению автомобиля вырос на 17%, а уроки езды на мотоцикле стали популярнее на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Каждый четвертый россиянин планирует пройти курсы экстремального и контраварийного вождения, следует из результатов исследования платформы Авито Услуги.

Согласно данным Авито Услуг, осенью спрос на уроки, которые позволяют лучше управлять машиной в критической ситуации, в том числе в непогоду и гололед, а также и по бездорожью, вырос. Так, в октябре 2024 года занятия по контраварийному вождению стали более востребованными у автомобилистов на 50% по сравнению с сентябрем этого года. Один часовой урок для водителей обойдется в среднем в 3 000 рублей. Предложение от автоинструкторов за год увеличилось пропорционально спросу — на 40%.

Согласно данным ГИБДД, в прошлом году россиянам было выдано 1,37 миллиона прав — это больше, чем в 2022 году (1,35 миллиона). Чтобы уверенно чувствовать себя на дороге, водители-новички проходят дополнительное обучение.

Самой востребованной услугой остается обучение вождению по городу. В октябре 2024 года интерес к таким занятиям увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от специалистов на платформе Авито Услуги за год увеличилось на треть (+30%). Урок длительностью в 45 минут в среднем обойдется от 1000 до 2000 рублей.

Новички часто обращаются к специалистам, чтобы улучшить свои навыки вождения и отработать маршрут «дом — работа». Такие уроки за год стали популярнее на треть (+39%). А количество объявлений на платформе Авито Услуги от инструкторов, готовых помочь увереннее чувствовать себя на важных маршрутах и не бояться плотного потока машин, за год увеличилось на 40%.

Согласно результатам опросов, каждый четвертый россиянин считает, что недостаточно хорошо паркуется и хотел бы подтянуть эти навыки. Парковка — как правило, самый сложный маневр для начинающих. Спрос на такие уроки за год вырос на 48%, а предложение от исполнителей на платформе Авито Услуги увеличилось на 40%.

Россияне, которые давно не садились за руль и не уверены в своих навыках вождения, обращаются к инструкторам, чтобы вспомнить, как управлять автомобилем, — эта услуга за год стала более востребована на 38%, а предложение увеличилось на 37%.