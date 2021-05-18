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Два человека пострадали в тройном ДТП в Пскове. ФОТО

Два человека пострадали в результате столкновения трех автомашин в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, 17 мая в 18.20 из медицинского учреждения поступило сообщение о ДТП с участием трех легковых автомобилей.

За медпомощью обратились мужчина 1976 года рождения с ушибом грудной клетки и второй мужчина 1978 года рождения с ушибом правого плеча и рваной раной средней трети голени. После осмотра их оставили на месте происшествия.

Установлено, что в 18.10 у дома №46 по Ленинградскому шоссе водитель «Киа Соренто», мужчина 1983 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Лада Калина» под управлением мужчины 1976 года рождения. Водитель двигался со встречного направления прямо.

От удара «Киа» совершил наезд на стоящий автомобиль «Лада Веста» под управлением мужчины 1993 года рождения.

За медпомощью обратились водитель и пассажир «Лада Калины».

Добавим, столкновение произошло на перекрестке Ленинградского шоссе и улицы Карбышева, рядом с центральной районной больницей.