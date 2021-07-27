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«Ниссан» протаранил трактор в Плюсском районе

Автомобиль «Ниссан Жук» врезался в трактор Т-40 с прицепом в Плюсском районе 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 6.15 на дороге Санкт-Петербург — Невель. Пскович 1962 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Жук», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении трактора, за рулем которого находился мужчина 1954 года рождения. Произошло столкновение, в результате которого пострадали три человека: водитель трактора и два пассажира «Ниссана».

Оба водителя находились в трезвом состоянии, добавили в ведомстве.