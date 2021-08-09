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При столкновении автомобилей в центре Пскова пострадали две женщины

При столкновении автомобилей в центре Пскова 8 августа пострадали два человека. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло в 14.40 у дома №22 на Октябрьском проспекте. Водитель автомобиля «Хендай», мужчина 1978 года рождения, проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате произошло столкновение с автомобилем «Дэу Матиз», за рулем которого находилась женщина 1980 года рождения.

В ДТП пострадали водитель «Дэу Матиза», ее осмотрели на месте, а также пассажир «Хендая», женщина 1979 года рождения, ее госпитализировали.

Оба водителя были трезвыми.