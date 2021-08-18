АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель «Киа» не учел погодные условия и столкнулся с «Фордом» в Плюсском районе

Два легковых автомобиля столкнулись в Плюсском районе 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло в 13.45 на 2-ом километре автодороги Детково – Заянье. Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем «Киа Спектра», не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Форд Мондео» под управлением мужчины 1973 года рождения.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля «Киа Спектра».