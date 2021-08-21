←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Какой автомобиль надежнее?
в МРЭО Живая очередь
Что русскому хорошо то китайцу...
Как не запустить автомобиль
Почему нужно менять резину сейчас?
Кто на чем экономит при обслуживании?
Правила замены масла
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Узнаешь себя?
Все ограничения движения
Кольцо с дровяником
Остановку? Да пусть переносят
Чем опасен дождь для авто
ещё ДТП 21.08.2021 01:440 Три человека погибли в ДТП в Стругокрасненском районе 22.08.2021 21:580 «ВАЗ» въехал в остановку в Новосокольническом районе 22.08.2021 09:330 Автомобиль въехал в опору ЛЭП в Плюсском районе 21.08.2021 17:400 81-летний велосипедист пострадал в ДТП в Печорском районе 21.08.2021 03:0917 Опубликованы фото и видео с места ДТП с тремя погибшими в Псковской области 21.08.2021 01:440 Три человека погибли в ДТП в Стругокрасненском районе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

«ВАЗ» въехал в остановку в Новосокольническом районе

22.08.2021 21:58|ПсковКомментариев: 0

В деревне Бор Пригородной волости Новосокольнического района сегодня, 22 августа, в 20.40 произошло ДТП, сообщает районная газета «Новосокольнический край».

По предварительным данным, водитель машины «ВАЗ-21114» 1998 года рождения на повороте не справился с управлением и въехал в остановку. На пассажирском месте находился его отец 1976 года рождения. Оба являются жителями деревни Фотьево Великолукского района.

По словам очевидцев, признаков опьянения не было.Пострадавшие госпитализированы в больницу города Великие Луки. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства ДТП.

Теги: #ДТП #остановка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 2881 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
22.08.2021, 21:580 «ВАЗ» въехал в остановку в Новосокольническом районе 22.08.2021, 11:221 Техосматривайтесь 22.08.2021, 09:500 С 22 августа диагностическая карта больше не нужна для оформления ОСАГО 22.08.2021, 09:330 Автомобиль въехал в опору ЛЭП в Плюсском районе
21.08.2021, 19:200 ГИБДД напомнила об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября 21.08.2021, 17:400 81-летний велосипедист пострадал в ДТП в Печорском районе 21.08.2021, 13:000 Съезд на улицу Германа в Пскове перекроют 23 августа 21.08.2021, 03:0917 Опубликованы фото и видео с места ДТП с тремя погибшими в Псковской области
21.08.2021, 01:440 Три человека погибли в ДТП в Стругокрасненском районе 20.08.2021, 22:000 Псковичам рассказали, как снять налогообложение с несуществующего автомобиля 20.08.2021, 19:360 Госавтоинспекция напомнила псковичам о безопасности на асфальте 20.08.2021, 17:260 «Лифан» опрокинулся в Локнянском районе при движении по обочине, пострадала девушка
20.08.2021, 16:560 Три автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 20.08.2021, 16:430 Одностороннее движение введут на участке улицы Звездной в Пскове 20.08.2021, 15:590 Движение автомобилей ограничат на улице Кузнецкой в Пскове с 24 августа 20.08.2021, 15:000 Псковичам предлагают сделать свой путь на работу более выгодным
20.08.2021, 13:406 Нужна ли Пскову концепция развития велоинфраструктуры? 20.08.2021, 12:521 Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Гдовском районе 20.08.2021, 12:482 Автомобильная поэма: как стать сильным директором автосервиса за три года 20.08.2021, 12:292 Псковичам советуют избегать визитов в МРЭО утром во вторник и в субботу
20.08.2021, 09:480 Автомобиль с пьяным водителем перевернулся на крышу в Новосокольническом районе 20.08.2021, 09:370 Движение транспорта ограничат на улице Школьной в Пскове с 23 августа 20.08.2021, 09:020 Водитель «Киа» не учел погодные условия и столкнулся с «Фордом» в Плюсском районе 20.08.2021, 08:510 Молодой водитель «Лады» пострадал при столкновении с деревом в Куньинском районе
20.08.2021, 08:310 Лучших водителей пожарных машин определили в Псковской области 19.08.2021, 19:420 Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове 20-22 августа 19.08.2021, 17:390 Вопросы безопасности дорожного движения обсудили в псковской Росгвардии 19.08.2021, 17:140 Низкопольные автобусы запустят на пригородных рейсах в Псковской области
19.08.2021, 17:050 Мост и очередной участок дороги Псков – Гдов – Сланцы отремонтируют за 582 млн рублей 19.08.2021, 14:420 Автобусную остановку планируют установить рядом с одним из великолукских предприятий 19.08.2021, 13:291 К ремонту улицы Коммунальной в Пскове приступили раньше намеченного срока 19.08.2021, 10:450 Началось обустройство круга на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове
19.08.2021, 07:455 МВД предложило упростить процедуру техосмотра 18.08.2021, 22:370 В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО 18.08.2021, 20:0210 Велодорожка появилась на центральной улице Пскова 18.08.2021, 19:590 Автоматический пункт весогабаритного контроля появится в Стругокрасненском районе
18.08.2021, 16:206 Круговое движение организуют на пересечении улиц Шестака и Доставалова в Пскове к концу сентября 18.08.2021, 15:328 Новая велодорожка появилась на тротуаре Рижского проспекта в Пскове 18.08.2021, 10:470 Подрядчик подготовил территорию под автопарковку на Запсковье в неположенном месте 18.08.2021, 10:080 СберБанк: Количество оплаченных банковской картой поездок в транспорте выросло почти в 2,4 раза
18.08.2021, 08:571 Водитель «Киа» съехал в кювет в Великолукском районе 17.08.2021, 22:369 Борис Елкин прокомментировал видео с катающимися на досках псковичами на затопленной улице Некрасова 17.08.2021, 21:360 Начинающий водитель при обгоне устроил тройное ДТП под Себежем 17.08.2021, 21:111 В Пскове водитель «Рено» сбила девочку
17.08.2021, 19:534 В Пскове расчистят ливневую канализацию 17.08.2021, 19:260 Ряд улиц и дворов затопило в Пскове в результате сильного дождя 17.08.2021, 18:000 Женщина пожаловалась на зарастание дорог между деревнями в Пустошкинском районе 17.08.2021, 17:002 Интерактив: Пешеходный переход можно пересечь только вброд
17.08.2021, 15:210 В Пскове начинаются работы по устройству нового кольца 17.08.2021, 14:241 Судимый пскович попался на краже сабвуфера из автомобиля 17.08.2021, 12:182 Начался ремонт улицы Коммунальной в Пскове 17.08.2021, 09:591 Столкновение ВАЗа и «Шевроле» мешает движению на улице Труда в Пскове
17.08.2021, 08:000 В России планируют снизить смертность в ДТП к 2030 году 16.08.2021, 21:292 Участок дороги в Печорском районе ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту 16.08.2021, 19:480 «Сузуки» и «Рено» столкнулись в Плюсском районе 16.08.2021, 15:040 Нетрезвый водитель пострадал в ДТП в Дедовичах
16.08.2021, 14:124 Отменен конкурс по выбору подрядчика для строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова 16.08.2021, 12:456 Власти Пскова заказали проект временного моста на время ремонта Ольгинского 16.08.2021, 11:067 В Пскове на перекрестке Рижский - Юбилейная действует новая схема движения 16.08.2021, 10:251 За неделю в Псковской области выявили 65 пьяных водителей
16.08.2021, 10:150 В ГИБДД Пскова не подтвердили наезд на пешехода на парковке у «Империала» 16.08.2021, 09:520 Пьяный велосипедист врезался в автомобиль в Великих Луках 16.08.2021, 07:303 Госавтоинспекция стала использовать дроны для выявления нарушений ПДД 15.08.2021, 21:340 Псковичам советуют в ночное время иметь при себе предметы со световозвращающими элементами
15.08.2021, 20:140 Автомобиль «Лада» в Великих Луках въехал в дерево после столкновения с «Тойотой» 15.08.2021, 12:500 Пьяного водителя «Шевроле» остановили полицейские в Пскове 15.08.2021, 11:560 Водитель «Ниссана» сбил пьяного велосипедиста в Великих Луках 15.08.2021, 10:262 Девушка попала в реанимацию после ДТП на автобусной остановке в Псковском районе
15.08.2021, 09:152 В Себеже насмерть сбили пешехода 14.08.2021, 20:530 Житель Псковской области имеет более 1000 неуплаченных штрафов по линии ГИБДД 14.08.2021, 18:380 Малолетнюю девочку сбил автомобиль в Невеле 14.08.2021, 17:117 Администрация закажет концепцию развития велоинфраструктуры Пскова
14.08.2021, 13:490 Акция «Безопасный двор» продолжается в Псковской области 14.08.2021, 12:400 В России утвердили правила предоставления льготных кредитов на строительство дорог 13.08.2021, 23:107 Фотофакт: Водитель влетел в «кольцо» у «Акваполиса» в Пскове 13.08.2021, 22:552 Испугавшийся собаки юный велосипедист из Подмосковья попал под машину в Кунье
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.