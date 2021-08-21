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«ВАЗ» въехал в остановку в Новосокольническом районе

В деревне Бор Пригородной волости Новосокольнического района сегодня, 22 августа, в 20.40 произошло ДТП, сообщает районная газета «Новосокольнический край».

По предварительным данным, водитель машины «ВАЗ-21114» 1998 года рождения на повороте не справился с управлением и въехал в остановку. На пассажирском месте находился его отец 1976 года рождения. Оба являются жителями деревни Фотьево Великолукского района.



По словам очевидцев, признаков опьянения не было.Пострадавшие госпитализированы в больницу города Великие Луки. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства ДТП.