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Лось стал «пассажиром» рейсового автобуса на дороге Рига — Москва

Лось влетел на пассажирские сиденья рейсового автобуса на дороге Рига - Москва на 16-м километре Резекненского шоссе в Латвии. Об этом сообщает портал «Наш Резекне» со ссылкой на VSIA Latvijas valsts ceļi.

Фото: Andris Zarins / Facebook

По данным государственной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 сентября около 6:30. Водитель автобуса получил легкие травмы, но отказался от госпитализации. Остальные пассажиры в аварии не пострадали.

В результате аварии лось попал в кабину автобуса и погиб.

Фото здесь и далее: mixnews.lv