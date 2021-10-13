Автобус столкнулся с автомобилем на Крестовском путепроводе в Пскове

Пешеход сбит в Великих Луках на переходе

МВД не поддержало идею ужесточить правила для водителей

Два жителя Твери госпитализированы после ДТП в Псковской области

Две ночи подряд будет закрыт перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове

С 9 октября дачные автобусы в Пскове перейдут на осеннее расписание

Стали известны обстоятельства смертельного наезда на польский «Гелендваген» под Опочкой

Пять улиц отремонтировали в Печорском районе в рамка нацпроекта

Петербуржцы стали чаще искать себе автомобили в Пскове и Новгороде

Новый светофор на Октябрьском проспекте будет работать в унисон с соседним

Псковичей предупредили о транспортном коллапсе в связи с ремонтом Троицкого моста

Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове

Пострадавшая в ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове получила ушиб крестца