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Сбитое автомобилем ограждение отлетело в пешехода в Пскове

55-летний пскович на автомобиле Renault Logan врезался в ограждение в областном центре, в результате чего пострадал пешеход. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

16 ноября в 9:58 у дома №17 на улице Яна Райниса в Пскове водитель не справился с управлением и снёс металлическое ограждение. От удара оно упало на 59-летнего пешехода. Мужчина получил ушиб левой кисти и правого колена. Его доставили в областную больницу.

Водитель был трезв. Автомобиль поучил технические повреждения.