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КамАЗ насмерть задавил десятилетнюю девочку в России

Грузовик «КамАЗ» сбил на западе Москвы десятилетнюю девочку, ребенок скончался на месте ДТП, сообщает прокуратура столицы.

По данным ведомства, ДТП произошло утром в понедельник на улице Родниковой. Травмы, полученные пострадавшей, оказались смертельными.

45-летний водитель бетономешалки ехал по Родниковой улице в сторону Производственной. На пешеходном переходе мужчина не заметил 10-летнюю школьницу, перебегавшую дорогу. Этот переход оборудован светофором, но он не работал. От наезда девочка скончалась на месте, сообщает МК.

По факту данному факту началась доследственная проверка.