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Приставы помогли жителю Усвят получить компенсацию морального вреда

При участии судебных приставов города Великие Луки с должника в пользу жителя поселка Усвяты взыскали компенсацию морального вреда, причиненного в результате вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Житель поселка Усвяты получил вред здоровью в ходе дорожно-транспортного происшествия. Пострадавший обратился в суд с иском о взыскании компенсации.

Судебный пристав уведомил должника о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе об административной ответственности. Он наложил запреты на регистрационные действия на движимое и недвижимое имущество должника, ограничил в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Чтобы не лишиться имущества, должник перечислил гражданину 70 тысяч рублей компенсации морального вреда.