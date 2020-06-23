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Сколько детскую коляску не собираю, все автомат Калашникова получается

Помните советский анекдот про заводского работника «Сколько детскую коляску не собираю, все автомат Калашникова получается»? Похожая история у нас в Пскове с организацией дорожного движения. Любые нововведения на дорогах автоматически превращаются в запреты и ограничения.

Почти каждое решение и действие обязательно лишает водителей чего-нибудь. Захотели соблюдать требования проектов организации дорожного движения - получилась строгая двойная сплошная разметка. Сделали ремонт дороги на Стахановской - закрыли стихийный выезд на Вокзальную (надо было соглашаться на предложение поставить цветочные вазоны). Делаем новые парковочные места - опять неудобства.

2 июля введен режим одностороннего движения на участке улицы Гоголя. Некоторые водители не ожидают подвоха, продолжая бесплатно пользоваться щедростью государства, временно позволяющего безнаказанно поворачивать с Октябрьского проспекта на улицу Гоголя.

Официальная цель нововведения - увеличить парковочные «мощности». С одной стороны, замечательное улучшение. Новые машиноместа никогда не помешают. С другой стороны, понятно, что они будут всегда заняты. Все водители лишились права передвигаться по улице Гоголя от Октябрьского проспекта в сторону Комиссаровского переулка. Дорога достаточна широкая, вмещает две полосы и припаркованный с двух сторон транспорт. Встречный разъезд был свободный.

По рабочим дням в утреннее и вечернее время здесь практически стала нормой парковка вторым рядом. Почему транспорт стал скапливаться именно на улице Гоголя? Ответ лежит на поверхности. Все позапрещали и улица, носящая имя писателя, до 1 июля включительно оставалась удобной парковочной площадкой. Сначала нужно искусственно создать сложности, чтобы потом ломать голову над их решением. Помните эффект волшебной палочки на улице Некрасова? Вжух! И у здания администрации Псковской области на Некрасова больше нельзя парковаться.

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Заметим, что в свое время при закрытии парковки на Некрасова не было никаких публичных обсуждений и голосований. Комиссия по безопасности дорожного движения даже не рассматривала таких предложений. Просто взяли и установили волевым решением запрещающие дорожные знаки. Дальнейшее развитие событий еще в 1748 году описал Михаил Васильевич Ломоносов: «Ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте».

Транспорт госслужащих, работников и многочисленных посетителей здания на Некрасова, 23 просто перекочевал на Гоголя. Где он мирно и существовал до 2 июля. Через улицу Гоголя осуществляется транспортное сообщение с рядом государственных организаций: центр гигиены и эпидемиологии, корпус Псков ГУ, полицейский «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения». А еще теперь нельзя проехать короткой дорогой с Октябрьского проспекта к подразделениям Следственного комитета, полиции, ГИМС (Комиссаровский переулок для гражданского транспорт закрыт, а посетители паркуются на Гоголя). Надо подбираться с другой стороны - через Некрасова/Кузнецкую и Карла Маркса.

Особенно сильные чувства должны испытывать из-за нововведения жители двора за «Ракетой». Боюсь только, написать об их мнении не получится, потому что все слова будут непечатные. Местных жителей заставили двигаться в объезд. С улицы Свердлова домой им не попасть. Решение закрыть въезд на ул. Гоголя с проспекта идет вразрез с практикой последних лет. Почему на улицах Новоселов и Печорской можно немного подвинуть односторонку для удобства людей, а на Гоголя нет?

За одним решением последует другое. Вырастет нагрузка на перекресток Гоголя и К. Маркса. Он имеет не самый удобный обзор при движении с второстепенной дороги. Можно предугадать следующее «движение» - запретить стоянку на К. Маркса от Некрасова до Гоголя. Ни в коем случае не предлагаю это сделать, но скоро дойдет дело и до этого.

Жизнь за рулем в Пскове все больше напоминает сложный квест с постоянно меняющимися правилами. Построение маршрута из точки А в точку Б все чаще напоминает не прямую линию, а сложный зигзаг с массой углов. Приходится держать в голове все больше информации: где нельзя поворачивать налево, где прямо и какой сегодня день недели - четный или нечетный. Слишком быстро плодятся улицы с односторонним движением, люди не успевают запоминать. На подходе «кирпич» еще на одной улице - Герцена.

Предлагаю ввести временный мораторий на изменения схем движения в центре города и заняться насущными проблемами. Давайте не будем строить «лабиринт Минотавра». Чем меньше запретов-ограничений, тем проще. Лучше решать проблемы комплексно, при освоении кварталов. Тогда не надо будет повторять операцию снимать-вешать «кирпич» где-нибудь на парковке «Ленты» по улице Труда.

Денис Бахтин