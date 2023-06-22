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АвтоМир / Автоблоги

А у нас во дворе лишь парковка одна...

22.06.2023 16:36|ПсковКомментариев: 0

В России, как известно, две беды. Крылатое выражение хочется продолжить словами: «...и одна проблема - хаотичные парковки во дворах». Вряд ли возможно найти что-то более проблемное и вечное. Спросите любого. Каждый подтвердит, что побороть борщевик или изобрести философский камень намного проще, чем навести порядок с парковкой.

 

А наводить порядок, скажем прямо, есть, с чем. Ведь когда автолюбителям не хватает законного места, то функцию бесплатной дворовой парковки начинает исполнять детская площадка или, например, зеленая зона. Автомобили можно увидеть у подъезда, под окном. Словом, в любом месте, где они в принципе могут поместиться физически. Но это еще полбеды. Иногда во дворах можно увидеть не только легковушки, но и припаркованные грузовые автомобили. И, самое главное, подобные водители всегда оправдывают свои действия: «А где мне еще встать?» или «Парковок сделайте!» и любимое: «Никому не мешает!».

Все говорят о том, что количество автомобилей растет, поэтому и парковок не хватает, и нужно сделать их еще больше. Но ведь, например, растет и количество велосипедистов. А вместе с ними, соответственно, велосипедов. Тогда почему их не видно, и они не занимают вокруг все пространство?

Правильно, потому что велосипеды, как можно заметить, не оставляют во дворе, а несут домой. Но давайте смоделируем такую ситуацию: несколько велосипедистов припарковали свои транспортные средства на специальной велопарковке у дома. Другому не хватило там места, и он пристегнул велосипед у подъезда. А третий вообще заехал в подъезд и припарковался там. Далее ситуация начинает развиваться следующим образом: жильцы идут на работу и жалуются на припаркованные в подъезде велосипеды и делают замечания их хозяевам. Те огрызаются и вопрошают: «А где мне его еще ставить? Во дворе стоянка на три велосипеда, и все места заняты, а дома у меня его поставить негде. Вот пусть еще одну велопарковку сделают, тогда и буду ставить нормально».

Согласитесь, ситуация комичная. Но какова мораль? А мораль в том, что человек, когда совершает покупку, например, бытовой техники - интуитивно понимает, где она будет стоять у него дома. И, если при отсутствии свободного места товар не будет помещаться, то человек станет либо искать подходящую по параметрам альтернативу, либо откажется от покупки. Примерно так же должны обстоять дела с парковкой. Но мало кто из автолюбителей задумывается о том, куда поставить автомобиль. Есть место под кустом? Порядок. Все забывают про главное. Покупаешь машину? Подумай о том, где ее можно поставить. Переезжаешь в новый двор? Узнай, как обстоят дела с парковкой. Приехал в гости или по работе - тем более уважай других.

В итоге появляются конфликты среди тех, кто хочет поставить свой автомобиль туда, куда хочет и тех, кто категорически против по понятным причинам. Кто-то не хочет дышать выхлопными газами, кто-то хочет видеть вокруг себя зелень, а не склад железа, а кто-то гулять с внуками по детской площадке.

Фото: телеграм-канал «Псковский урбанист»

Посмотрим, что говорит о парковке во дворах законодательство. Во-первых, если обратиться к действующим санитарным нормам по вопросу размещения автомобиля возле жилых домов, то можно увидеть таблицу с минимально допустимыми расстояниями от мест хранения легкого автотранспорта до объектов застройки. Так, например, от фасада жилого дома и торцов с окнами до открытой автостоянки на десять мест должно быть выдержано расстояние не менее десяти метров. Если мест больше, то уже не менее 15 метров. Поэтому у окон автомобили лучше не парковать. Хотя бы из вежливости и воспитания. Ну или чтобы избежать потенциального штрафа в пятьсот рублей.

Во-вторых, не все автомобили имеют право на парковку во дворе. Согласно пункту 17.2 ПДД запрещена стоянка грузовых машин весом свыше 3,5 тонн во дворах многоквартирных домов. Под этот пункт подпадают даже грузовые ГАЗели, не говоря уже про фуры. Пассажирские ГАЗели, автобусы и микроавтобусы от 3,5 тонн и выше также нельзя ставить в жилом секторе. Правда, штрафы за подобные нарушения минимальны. Общее несоблюдение стоянки и остановки обойдется всего лишь в те же пятьсот рублей. И это при условии, что вообще будет зафиксирован факт нарушения. С другой стороны, если нарушение носит каждодневный характер, и оно каждый раз будет зафиксировано, то сумма штрафа станет более чем внушительной.

Немного иначе обстоят дела с парковкой на тротуарах и зеленых зонах. Во-первых, нужно сразу разделить данные правонарушения. Так как парковкой на тротуарах занимается ГИБДД, а парковкой на зеленой зоне - контрольное управление городской администрации. За парковку на дворовой лужайке нарушитель сможет лишиться до трех тысяч рублей, а за повторное нарушение в течение года - до пяти тысяч. С тротуарами история схожая. Нарушитель заплатит от одной до трех тысяч рублей.

Конечно, можно говорить о том, что парковок не хватает. В новых кварталах должен действовать коэффициент 0,84 машиноместа на квартиру. Но он не всегда соблюдается. А про старые дворы и вовсе не приходится говорить. Однако это не повод нарушать правила и стремиться поставить машину как можно ближе к своему окну. Лучше дольше пройти, но поставить свое авто по правилам. И помнить, что если вы купили автомобиль, это не значит, что вам тотчас должны предоставить бесплатное парковочное место.

Александр Елисеев

Теги: #псков #парковка
Источник: Псковская Лента Новостей
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