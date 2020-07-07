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Фотофакт: В Пскове на улице Гоголя демонтирован дорожный знак «Остановка запрещена»

В Пскове на улице Гоголя 7 июля демонтирован дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» установленный у дома №1 по Комиссаровскому переулку. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Момент демонтажа знака на Гоголя 07.07.2020 г

Демонтированный дорожный знак запрещал остановку транспорта на участке улицы Гоголя перед перекрестком с Комиссаровским переулком.

Фото с Яндекс Карт

Со 2 июля введено одностороннее движение на участке улицы Гоголя от Комиссаровского переулка до Октябрьского проспекта. Решение принято с целью увеличить количество парковочных мест на улице Гоголя.