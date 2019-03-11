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АвтоМир / За рулём

Верховный суд объяснил правила парковки во дворах

12.03.2019 10:14|ПсковКомментариев: 0

Верховный суд РФ принял интересное решение, прочитав материалы дела жительницы многоквартирного кооперативного дома, которой соседи запретили парковать во дворе ее личную машину, пишет «Российская газета».

Известно, что дворы многоквартирных домов практически во всех крупных городах уже несколько лет как закрыты для автотранспорта посторонних граждан. В отличие от машин жильцов, которым можно и заезжать, и оставлять под окнами своих квартир свои машины.

Когда дворы стали массово закрывать от посторонних машин, у многих возникла надежда, что теперь у прописанных в доме граждан никаких споров и конфликтов во дворах с транспортом возникать не должно.

Однако надежды быстро развеялись. Вместо одних проблем возникли другие. Теперь конфликтовать по поводу парковок жильцы начали друг с другом.

В нашем случае, случилось вот что - дама, по мнению соседей-автовладельцев, неправильно парковалась во дворе. Поэтому они постановили: запретить даме вообще въезжать во двор. Именно такое решение приняло общее собрание автовладельцев многоквартирного дома. В ответ автоледи отправилась в суд и потребовала обеспечить ей беспрепятственный проезд.

В суде выяснилось, что шлагбаум на въезде во двор дома установили законно. Во дворе есть автостоянка. Чтобы получить там место, автовладелец должен подать в ЖСК заявление, приложить копию документов на машину, оплатить взносы на оборудование парковочных мест, получить пропуск на въезд и брелок к шлагбауму. Кому можно въезжать во двор и парковаться, а кому - нет, решало общее собрание автовладельцев дома.

Наша истица имеет на законных основаниях квартиру в этом доме, прописана и живет там вместе со своей семьей. Ей, как и всем остальным, выдали заветный брелок и показали место, для машины. А через два года соседи на собрании же приняли решение лишить даму места на парковке внутри двора. Причину записали в протоколе так: «За нарушение правил парковки и правил въезда». А еще постановили отобрать у соседки брелок и вернуть ей взнос на парковку. Лишенная брелока дама отправилась в суд.

Первый суд она проиграла. В его решении сказано, что «доказательств препятствия ответчиком в доступе к принадлежащему истице жилищу не представлено. А ограничение пользования парковкой установлено решением общего собрания автовладельцев». Апелляция с таким вердиктом согласилась. А вот Верховный суд РФ - нет. По его мнению, вывод коллег «не соответствует требованиям закона».

Вот аргументы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Сначала Верховный суд процитировал Гражданский кодекс (статья 262) - человек имеет право свободно ходить по государственной и муниципальной земле, если там нет никаких, прописанных в законе ограничений. И, хотя земля под этим многоквартирным домом не оформлялась в собственность ЖСК, в любом случае по закону, граждане имеют право требовать «устранения нарушений своих прав».

Потом высокий суд перешел на Жилищный кодекс и процитировал сразу несколько его статей. В частности, в 37-й статье говорится, что запрещено выделять в натуре доли в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме. И общий вывод - собственнику квартиры в доме принадлежит «безусловное и неотчуждаемое» право на пользование общим имуществом в доме. И дополнение к сказанному - «любые способы ограничения или лишение собственника помещения такого права действующим законодательством не предусмотрено».

Фактов, что истице препятствовали в желании въехать во двор, у суда было множество. Начиная с выписки из протокола - исключить нарушительницу парковки права въезжать во двор - до возврата ей денег на благоустройство парковки. Истице эту сумму перечислили на лицевой счет.

Верховный суд подчеркнул, что не учел районный суд, который отказал гражданке. Первая инстанция сослалась на постановление правительства города и общее собрание жильцов, в которых говорится о правилах въезда и парковки во дворе. На это Верховный суд заметил, что в этом постановлении правительства города ничего не сказано о порядке создания и использования парковочных мест на придомовой территории как и о «наложении каких-либо ограничений права» истицы, как собственника помещения в этом доме, и на пользование придомовой территорией.

Еще один любопытный момент - право истицы на беспрепятственный въезд в свой двор закреплено в протоколе общего собрания жильцов. Лишало же гражданку права парковки собрание автовладельцев дома. Местный суд почему то на это не обратил внимание и согласился с ограничением прав собственницы. Верховный суд поэтому напомнил про свой пленум (№ 25 от 23 июня 2015 года). Там разъяснялось, что понимается под решением собрания граждан - это решение гражданско-правового сообщества, то есть «определенной группы лиц, наделенных полномочиями принимать на собраниях решения». Из всех перечисленных норм Верховный суд делает такой вывод. Одним из обязательных условий признания решения собрания основанием возникновения или прекращения гражданских прав и обязанностей является наличие в законе указания на гражданско-правовые последствия для всех, кого касается собрание. Есть перечень органов управления кооператива. Он приведен в Жилищном кодексе и считается исчерпывающим. Никакого общего собрания автовладельцев в этом перечне не значится. Поэтому решение такого собрания не может иметь никаких гражданско-правовых последствий для жильца, и оно не предусмотрено законом.

Верховный суд велел местным судам пересмотреть спор с учетом своих разъяснений. 

Теги: #верховный суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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