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В ОНФ предложили разработать единую методику оценки записей с дорожных камер

Рабочая группа Общероссийского народного фронта (ОНФ) по поправкам в «водительскую» часть КоАП предложила меры, которые позволят кардинально снизить количество ошибочно оштрафованных дорожными камерами автомобилистов. Инициатива обсуждалась на совещании с участием представителей Минюста, МВД и Минтранса, пишет газета «Известия» со ссылкой на участников мероприятия.

Официальной статистики по ошибочным либо преднамеренно фальсифицированным штрафам нет. Но, по оценкам главы рабочей группы ОНФ Петра Шкуматова, речь идет о десятках тысяч незаконно наказанных автомобилистов ежегодно.

Для решения проблемы рабочая группа ОНФ предлагает, в частности, создать официальную аттестованную методику для изучения материалов с камер. В документе четко определят, какие данные с камер и в каком объеме необходимы для бесспорного доказательства нарушения. Пользоваться методикой будут сотрудники ГИБДД или другие должностные лица, которые формируют «письма счастья», а также водители при обжаловании штрафов.

Кроме того, предлагается разработать четкие технические требования к комплексам фотовидеофиксации.

Новая система позволит эффективнее выявлять возможные ошибки измерений либо видеоаналитики, а также фальсификацию материалов.