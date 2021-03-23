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Псковичам разрешили беззаявительно получать льготу по транспортному налогу

Законопроект, предусматривающий применение беззаявительного порядка предоставления льгот по транспортному налогу, поддержали депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с 56-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Этот проект закона касается 2020 года, но комитет продолжает работать над его положениями, чтобы в 2021 году его распространить на отдельных юридических лиц», - прокомментировал заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов.

Документ разработан для применения беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот по транспортному налогу в соответствии с региональным законодательством для налогоплательщиков - физических лиц, имеющих несколько объектов налогообложения, в отношении которых применяется налоговая льгота.

Принятый закон касается физических лиц, обладающих правом на льготу по транспортному налогу и имеющих в собственности несколько автомобилей. В этом случае, если гражданин по собственному желанию не представил в налоговый орган заявление или не сообщил об отказе от применения льготы, налоговая льгота будет предоставляться в отношении транспортного средства с максимальной исчисленной суммой налога.

Отмечается, что такая норма улучшает положение налогоплательщиков и позволяет обеспечить применение беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот при массовом формировании налоговых уведомлений за 2020 и последующие годы.

К налогоплательщикам, в отношении которых будет применяться указанная норма, относятся:

- участники Великой Отечественной войны;

- инвалиды I и II групп; родители (усыновители), опекуны (попечители), имеющие ребенка-инвалида в составе семьи;

- граждане - владельцы легковых автомобилей на период прохождения ими военной службы по призыву;

- родители (усыновители), опекуны (попечители), имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет в составе семьи;

- инвалиды боевых действий, лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

- ветераны боевых действий;

- граждане - владельцы автомобилей, использующих природный газ (метан) в качестве моторного топлива.