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Минюст России предлагает автоматически списывать сумму штрафа с автовладельцев

Минюст России предложил ввести упрощенный порядок взыскания с автомобилистов штрафов путем автоматического снятия соответствующей суммы денег с банковского счета в случаях фиксации нарушения дорожными фото- и видеокамерами, сообщает «Интерфакс».

«Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории исполнительных документов», - рассказал замглавы ведомства Евгений Забарчук.

В частности, по его словам, нужно проработать возможность упрощенного порядка взыскания денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, зафиксированного специальными техническими средствами.

«Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», - добавил Евгений Забарчук.

Он пояснил, что в настоящее время исполнительные листы, поступающие в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по делам о нарушении правил дорожного движения составляют значительную часть.

«Исполнение исполнительных документов этой категории осуществляется судебным приставом-исполнителем путем направления соответствующих запросов в банки и кредитные организации», - сказал замглавы Минюста.