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Автомобилисты Пскова участвуют в гонках

Смесь автомобильных запахов железа, газов, масла и резины, нажатая в пол педаль газа и свист тормозов, стремительное ускорение и обход соперника на вираже, финишный флаг, риск, адреналин, азарт – всего этого в избытке хватало на турнире по любительскому, картингу, который организовали автосервисы международной сети Fit service для своих постоянных клиентов в Пскове.

Цель встречи - развлечься и интересно провести время, пообщаться, сменить обстановку непривычным занятием. Редкий автолюбитель откажется сесть в кресло автогонщика и промчаться по трассе с группой соперников. Пусть даже это и небольшие гоночные карты. Но кто пробовал - тот знает, насколько это увлекательно.

«Автосервис - это про автомобили. В наших автосервисах FIT SERVICE в Пскове с момента открытия в 2018 году уже побывали 10000 клиентов и 5200 из них обращаются к нам несколько раз в год. Мы регулярно проводим различные акции и делаем выгодные предложения для наших клиентов по ремонту их автомобилей. На этот раз решили впервые попробовать новый для нас формат - предложить нашим клиентам встретиться не в стенах автосервиса и не для ремонта их автомобиля. А собрать желающих, чтобы развлечься, забыть о привычных заботах и просто хорошо провести время - рассказывают организаторы мероприятия», - прокомментировал собственник автосервиса международной сети FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт.

Все участники гонок получили презенты от FIT SERVICE. Победители гонок традиционно были отмечены наградами и ценными призами. Правда, обошлось без брызг шампанского - хотя в будущем возможно и это.

Представители FIT SERVICE оценили мероприятие, как успешное и сообщили, что в будущем планируют вновь повторить подобный формат встреч со своими клиентами. Следите за новостями, если вы являетесь клиентом FIT SERVICE и хотели бы тоже участвовать в таких встречах.

Автосервисы международной сети FIT SERVICE работают в Пскове с 2018 года по адресам: ул. Чудская,7 и ул. Труда, 79б.