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Великолучанин оплатил 67 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

Житель Великолукского района оплатил 67 штрафов ГИБДД за превышение скоростного режима после ареста автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Мер по оплате штрафов гражданин не предпринимал, судебных приставов игнорировал. Общая сумма задолженности составила более 115 тысяч рублей. Приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля «Ауди A8». Кроме того, данный автомобиль подвергли описи и аресту.

Мужчине разъяснили, что если он не оплатит долги, то арестованный автомобиль передадут на реализацию. Вскоре мужчина он погасил долг, а также внес свыше 30 тысяч рублей исполнительского сбора, который с него взыскали за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.