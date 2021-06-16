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В России цена дизельного топлива на бирже побила исторический рекорд

Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до максимального значения с 2018 года. По итогам торговой сессии вторника летнее горючее торговалось по 52 615 рублей за тонну (цена увеличилась на 0,28%). С начала июня индекс вырос на 2,21%, сообщает РИА Новости.

В свою очередь Минэнерго не видит рисков для появления его дефицита. Там напомнили, что для предотвращения роста цен на дизтопливо на внутреннем рынке выше инфляции есть демпфирующий механизм.

«Если экспортная цена бензина и дизтоплива будет выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены внутри страны. А если российские цены окажутся выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью сверхприбыли», - рассказали эксперты о работе демпфирующего механизма.

Ранее правительство приняло решение о корректировке параметров демпфирующего механизма. По предварительной информации, в нынешнем году планируют отрегулировать демпфер для бензина, а в следующем — для дизтоплива.