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В Псковской области названы 10 многодетных семей, которые получат новые семейные автомобили

В администрации Псковской области состоялось второе заседание регионального Совета по делам многодетных семей. На нем были подведены итоги конкурса на предоставление вместительных семейных автомобилей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, всего обладателями автотранспортных средств станут 10 многодетных семей региона:

Семья Донец Романа Васильевича и Марии Александровны из Великолукского района;

Семья Верещагиных Сергея Андреевича и Ларисы Олеговны из Новосокольнического района;

Семья Константиновых Алексея Викторовича и Екатерины Анатольевны из Куньинского района;

Семья Копыльцовой Оксаны Вячеславовны из Палкинского района;

Семья Мандзибура Владимира Петровича и Натальи Сергеевны из Порхова;

Семья Петровых Сергея Владимировича и Анастасии Сергеевны из Невеля;

Семья Сидоровой Галины Сергеевны из Бежаницкого района;

Семья Титовых Геннадия Николаевича и Татьяны Викторовны из Опочецкого района;

Семья Тюрягиных Владимира Анатольевича и Екатерины Викторовны из Себежского района;

Семья Швайковой Екатерины Валерьевны из Великолукского района.

Всего на участие в конкурсе было подано 79 заявок.

К новым обладателям семейных автомобилей обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что церемония вручения ключей состоится уже на следующей неделе.

Критерии конкурсного отбора были определены во время первого заседания регионального Совета по делам многодетных семей под председательством губернатора. Согласно утвержденным правилам, получить автомобиль могут социально активные семьи, постоянно проживающие на территории Псковской области и нуждающиеся в транспорте. А дети, воспитываемые в них, должны иметь достижения в сфере образования, искусства или спорта. Особо будут учитываться наличие в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья и рекомендации органов местного самоуправления.

Первая церемония вручения автомобилей, приобретенных при поддержке фонда Святой равноапостольной княгини Ольги, состоялась в прошлом году. Тогда обладателями «ГАЗелей NEXT» стали 8 многодетных семей региона.