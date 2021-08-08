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ГИБДД запустила рейды по выявлению нелегально тюнингованных автомобилей

Инспекторы ГИБДД начали проводить рейды по выявлению незаконных доработок в автомобиле — уменьшении дорожного просвета, модификации оптики и других. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

«Изменения дают более яркий качественный свет, который заметен издалека, однако для освещения автомобилям на дороге в соответствии с действующим законодательством разрешены только белые кольца», — говорится в сообщении.

За подобные нарушения полагается штраф. Кроме того владельца обязывают вернуть автомобиль в изначальный вид. Если водитель не сделает этого, машину могут снять с регистрации.

ПДД обязывают автомобилистов получать в специальных лабораториях сертификат на все изменения в конструкции машин. Причем документ выдадут только, если специалисты убедятся, что изменения безопасны.