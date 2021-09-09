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Цены на бензин в России снизились впервые за год

Цены на бензин в России с 30 августа по 6 сентября впервые снизились на 0,31% после того, как восемь недель подряд росли выше инфляции, следует из данных Росстата. При этом недельная дефляция в среднем по России составила 0,07%, пишет ТАСС.

С начала сентября стоимость бензина также снизилась - на 0,27%, в то же время с начала года цена выросла на 6,35%, что выше инфляции, сложившейся на уровне 4,75%.

В отличие от бензина, цены на дизельное топливо с начала года растут ниже инфляции - на 4,09%. За неделю стоимость дизеля снизилась на 0,14%.

В Минэнерго отметили, что ценовая ситуация на рынке топлива улучшается в связи с тем, что нефтяные компании, несмотря на продолжающиеся ремонты НПЗ, полностью исполняют свои обязанности по насыщению внутреннего рынка. «Динамика поставок топлива на биржевые торги стабильно превышала утвержденные нормативы. Вследствие этих факторов оптовые и розничные цены внутреннего рынка перешли к снижению», - констатировали в министерстве.

Август показал повышенный спрос на топливо, говорится в комментарии Минэнерго. Для его обеспечения компании поставили на рынок 1 792 тыс. тонн бензина Аи-92, что аналогично среднему уровню 2019-2020 годов, а также 1 460 тыс. тонн бензина Аи-95, что выше среднего уровня 2019-2020 годов.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 30 по 5 сентября 2021 года снизились на 15 копеек и составили 48,93 рубля за литр.

В частности, средние цены на бензин марки Аи-92 уменьшились на 17 копеек - до 45,99 рубля за литр. Бензин Аи-95 подешевел на 16 копеек - до 49,82 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 также снизилась на восемь копеек - до 57,57 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на семь копеек - до 50,62 рубля за литр.

Снижение цен на бензин зафиксировано в 68 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Уфе - на 0,9%, Орле и Оренбурге - на 0,8%. При этом рост цен на бензин был отмечен в 11 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Грозном - на 1,2% и Кызыле - на 1%. В Москве цены на бензин снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге - на 0,5%.

Объем производства бензина в РФ за данный период уменьшился на 4,5% по сравнению с предыдущей неделей - до 787,5 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 5% и составило 1 млн 550,7 тыс. тонн.