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АвтоМир / За рулём

«Каждый день учиться новому»: руководитель FIT SERVICE на Чудской о карьерном росте, футболе и режиме 24/7

22.10.2021 10:00|ПсковКомментариев: 1

С юности он мечтал об интересной работе с перспективой карьерного роста и крепкой семье, которая стала бы надежной опорой и счастьем. Учился на инженера по техобслуживанию автомобилей в Псковском политехе, отслужил три года в армии по контракту, потом подался в Петербург - работал сначала на гарантийке, а затем - в моторном отделе. Сколько двигателей он тогда перебрал - уму непостижимо!

 

Возвращаться в Псков даже в мыслях не было. Однако года не прошло - приехал обратно в родной город. Сегодня Антон Афанасьев - руководитель FIT SERVICE на Чудской, счастливый муж и отец, который может уверенно сказать: мечты сбываются. А причина одна - как говорится, ищите женщину!

Работа по объявлению

- Антон, обычно все стремятся в большой город из провинциального Пскова. Почему вы в итоге поступили наоборот?

- Я встретил в Пскове свою будущую жену. Мне было проще оставить работу в Петербурге, чем ей - здесь, так все и решилось. Конечно, встал вопрос финансов. Друзья говорили: «Даже не думай о Пскове, мы сидим здесь без денег, работу не найти». Я зашел на сайт бесплатных объявлений, нашел вакансию механика в FIT SERVICE, позвонил и договорился о собеседовании с директором. На все это у меня ушло не больше 15 минут. Приехал сюда, мне все объяснили, меня устроил заработок - и я приступил к работе.

Через два месяца напомнили о себе прыжки с военно-транспортной авиации: из-за болей в спине я перешел на должность приемщика. Я всю жизнь думал, что с клиентами общаться не смогу, поэтому мне надо где-то в тени потихоньку зарабатывать свой хлеб. А здесь - два с половиной года отработал, и за это время выяснилось, что главное мое достоинство - коммуникабельность, умение быстро найти с любым человеком общий язык и расположить к себе.

- Как вы стали руководителем станции?

- Наш предыдущий директор решил выйти из команды, и встал вопрос о том, кто займет его должность. Из тех, кто работал на приемке, никто не думал о такой перспективе, ведь это большая ответственность и масса обязанностей. Я обсудил все с женой и решил попробовать. К тому же у меня у самого был интерес к руководству: даже когда я еще был в армии, я хотел быть командиром отделения, командиром взвода.

Ключевую роль в моем решении сыграл мой наставник - руководитель сети автосервисов FIT SERVICE Александр Геннадьевич Никитин. Именно он вселил в меня необходимый настрой, уверенность в своих силах. Он меня вызвал и задал интересный вопрос: «Мне открывать должность приемщика или должность руководителя?» На что я сказал: «Конечно, приемщика». Так я начал потихоньку перенимать обязанности.

Учиться руководить

- Когда вы перешли на должность директора, было ли организовано какое-то обучение?

- Да, как только я принял дела и должность, я прошел обучение. Это стало одним из усложняющих факторов: я учился, работал, загонял тачки - до сих пор не знаю, как я с этим справился.

Первый месяц был очень сложным: мне приходилось отдуваться и на приемке, и здесь. Было тяжело не столько морально, сколько физически, потому что мне надо было успевать и своих клиентов обслуживать, и следить, чтобы у персонала все было хорошо, плюс отчеты. Многое было для меня в новинку, но, как говорится, глаза боятся - руки делают. Сейчас с каждым днем я все чаще чувствую, что тверже стою на ногах, вижу горизонты и цели.

Когда я пришел в FIT SERVICE механиком, весил 94 кг, за время работы похудел до 82 кг. Потом, на должности мастера-приемщика, «отъелся» обратно, но сейчас вернулся в прежнюю весовую категорию, еще и начал активно ходить на тренировки.

- Как выглядит ваш рабочий день?

- Каждый день, вне зависимости от того, рабочий он или нет, начинается для меня в 7 утра, когда я просыпаюсь от нежного слова «папа» на всю комнату. В остальном рабочий день проходит так: завтрак, еду на работу, провожу планерку (они у нас ежедневные), с ребятами чертим план на день, обсуждаем прошедший день, закрываем все вопросы и идем работать. На самом деле в FIT SERVICE нет похожих дней - каждый различен по задачам. Разве что отчеты одинаковые, но, учитывая, что сейчас мы меняем в принципе структуру управления станциями, то и они меняются. Я работаю в режиме 24/7: я должен быть доступен всегда и для начальства, и для сотрудников. Я считаю, это правильно - должность обязывает.

- Что вам нравится в работе больше всего?

- Нравится, когда есть быстрая, чуть ли не молниеносная обратная связь от сотрудников. Только задачу поставил - она либо уже сделана, либо тебе говорят, что будет готово через пять минут. Яркий пример: сегодня ревизор скинула нам проверить отчет по запчастям, я отдал его ребятам посмотреть, через 15 минут мне его прислали готовым. Обычно это занимает дня три. Когда все работают быстро, от этого кайфуешь.

И, конечно, нравится, когда вечером ребята скидывают отчет, а там все хорошо по выручке и можно ложиться спать с чувством выполненного долга. И так каждый день.

Кадровый резерв

- Как организована работа с кадрами в FIT SERVICE? Насколько реально молодому человеку, пришедшему на работу с нуля, подняться до руководящих должностей?

- Вырасти может каждый - было бы желание. Есть три правила в FIT SERVICE, о которых многие слышали, одно из них: «Развивайся или проваливай». Любой может пройти путь от механика до приемки и затем до руководителя. Например, я знаю, что есть у меня в ремзоне механик, которому я бы дал шанс попробовать себя на приемке.

- По каким признакам вы это определяете?

- Я вижу, что человек коммуникабельный, знает устройство автомобиля, у него есть хорошая база. Просто надо научить его работать с клиентами.

- Образование при этом обязательно?

- С одной стороны, образование необходимо: это залог грамотного общения, без которого на приемку пустить нельзя. С другой, у человека должны гореть глаза, он должен стремиться в высшую лигу.

Для приемщиков у управляющей компании есть специальная программа «Кадровый резерв»: любой, кто в перспективе предполагает стать руководителем, может пройти обучение по этой программе. Если вдруг наши собственники откроют в Смоленске филиал, и он будет готов переехать туда, он спокойно отправится туда. Обучение бесплатное для сотрудников.

У работодателей есть понятие: «изжил свою должность». Человек в среднем на одной работе трудится около 2 лет, затем он начинает искать что-то другое или начинает потихоньку чахнуть.

- Кем вы видите себя через два года?

- Руководителем сети - нескольких сервисов. Устраиваясь на эту должность, я слышал о такой перспективе от собственников станции, которые строят крупные планы на развитие.

Командная игра

- Что радует вас вне работы?

- Конечно, семья. А еще футбол. Я играю с 5 лет, профессионально пошел заниматься лет в 11 в футбольный клуб «Стрела». У меня была позиция опорный полузащитник, проще говоря, я решал, куда пойдет атака. Мы выигрывали турниры, команда была звездная, можно сказать несокрушимая. Тренеры заботились о нашем будущем и начали приглашать менеджеров из Москвы и Петербурга, чтобы они на нас посмотрели. Наступила зима, пошли контракты, двое уехали в московский «Торпедо», один - в «Спартак», еще двое - в «Динамо», на меня приходил контракт из «Зенита». Но в тот момент я сильно заболел ОРВИ и полтора месяца отлежал в больнице. Контракт ушел, реабилитация была долгой, на фоне этого я психологически не справился, сдался и перестал ходить на тренировки.

- Сейчас играете в футбол?

- Да. Когда я служил по контракту, мы создали собственный клуб - «Псков Юнайтед». Это был проект команды «и народа». Инвестировали в клуб кто что мог, сами покупали себе форму, искали спонсоров. Мы играли на профессиональном уровне в области, но выступили плохо: это была команда из ребят со двора, а там играли профессионалы.

- Не было идеи создать команду на базе FIT SERVICE?

- Идея была. Думали собрать команду и сверкать не только в автобизнесе, но и в футболе. Я уже видел эту рыжую форму! Но набрать надо 8 человек, даже учитывая обе станции, это проблематично: у нас напряженный график, мы не можем себе это позволить. К тому же надо, чтобы все хорошо играли в футбол.

Когда откроются еще две станции, может быть, получится собрать команду. Я буду рад ее представлять на городских соревнованиях для трудовых коллективов.

- В работе вам помогают навыки, полученные в футболе?

- Футбол - командная игра, рассчитанная на тех, кто должен подстраховать рядом. Здесь так же: если у меня в ремзоне не будет ни одного механика, могу переодеться и пойти делать машину. Я буду считать это своим долгом.

Подготовлено пресс-службой FIT SERVICE

ООО «Труда», ИНН 6027198790

Теги: #псков #автомобиль #FIT SERVICE
Источник: Псковская Лента Новостей
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