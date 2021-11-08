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Автоэксперт рассказал, как правильно прогревать машину зимой

В холодную погоду в условиях резких перепадов температур и высокой влажности воздуха у автолюбителей могут возникнуть проблемы с включением машине печки или климат-контроля, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев. По его словам, в таких погодных условиях после запуска мотора стоит включить режим активного обдува стекол, чтобы они быстро прогрелись.

«После того, как стекла перестанут запотевать, стоит переключиться в обычный режим работы климат-контроля. Если ваш автомобиль не оснащен продвинутой системой вентиляции, то, манипулируя с дефлекторами воздуховодов, самостоятельно перенаправляем воздушные потоки на стекла. И только после их очистки от влаги можно задуматься о комфорте в салоне», — приводит его слова агентство «Прайм».

При этом в современных автомобилях нет необходимости ждать, пока двигатель прогреется до рабочей температуры и только потом включать обогрев салона. Такого рода действия могут понадобиться только в случае очень низких уличных температур, предупреждает автоэксперт.

Для ускоренного отпотевания лобовых стекол специалист советует откинуть противосолнечные козырьки. Они будут дополнительно улавливать потоки теплого воздуха.

«Если вы сомневаетесь в состоянии своего аккумулятора, то до запуска двигателя проконтролируйте, что система отопления автомобиля не активна. Все-таки она является серьезным потребителем энергии», — подытожил Васильев.