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АвтоМир / За рулём

Водителей в Пскове призвали быть внимательнее на дорогах из-за погоды

22.11.2021 08:44|ПсковКомментариев: 0

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин призвал водителей быть внимательнее на дорогах в связи с погодными условиями. Призыв он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. 

Борис Елкин напомнил, что сегодня, 22 ноября, ночью в городе прогнозировали осадки в виде снега со льдом, а температура днем будет находиться в диапазоне от -1 до +1 градуса. «Будьте внимательнее на улицах города», - написал и. п. главы администрации Пскова. 

Ранее в главном управлении МЧС России по Псковской области водителей региона призывали подготовить свои транспортные средства к зиме. В частности, псковичам советовали подготовить двигатель и проверить состояние аккумуляторной батареи. 

Теги: #погода #псков #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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