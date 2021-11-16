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Водителей в Пскове призвали быть внимательнее на дорогах из-за погоды

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин призвал водителей быть внимательнее на дорогах в связи с погодными условиями. Призыв он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

Борис Елкин напомнил, что сегодня, 22 ноября, ночью в городе прогнозировали осадки в виде снега со льдом, а температура днем будет находиться в диапазоне от -1 до +1 градуса. «Будьте внимательнее на улицах города», - написал и. п. главы администрации Пскова.

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Ранее в главном управлении МЧС России по Псковской области водителей региона призывали подготовить свои транспортные средства к зиме. В частности, псковичам советовали подготовить двигатель и проверить состояние аккумуляторной батареи.