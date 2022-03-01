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Женщины-водители получили цветы от сотрудников ДПС в Великих Луках

Сотрудники дорожно-патрульной службы в преддверии Международного женского дня провели акцию «Цветы для автоледи» в Великих Луках сегодня, 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужской коллектив ОГИБДД ОМВД России по городу организовал акцию, целью которой стало повышение престижа службы в органах внутренних дел РФ, формирование положительного имиджа, а также популяризация законопослушного и уважительного отношения участников дорожного движения.

В ходе акции на улице Гражданской дорожные полицейские вручили женщинам-водителям цветы, поздравили их с праздником. При этом в профилактических беседах напомнили им о необходимости строгого соблюдения ПДД.