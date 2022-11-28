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АвтоМир / За рулём

Победителей конкурса рисунков «Безопасные дороги глазами ребёнка» наградили в Пскове

28.11.2022 16:33|ПсковКомментариев: 0

Победителей конкурса рисунков «Безопасные дороги глазами ребёнка» наградили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

На конкурс поступили 73 творческие работы из разных муниципальных образований Псковской области. Псковских победителей конкурса детских рисунков на тему «Безопасные дороги глазами ребенка» наградили депутаты городской Думы. 

Депутат Алеся Михачёва наградила учащихся в средней общеобразовательной школе №11 в 4А классе. Дети получили благодарственные письма от секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александра Козловского и призы. 

«Я считаю, что главным результатом конкурса стало знакомство юных участников с правилами дорожного движения, и их приобщение к культуре поведения на дорогах», - отметила Алеся Михачёва.

Ученица 4 класса средней школы №16 Лидия Гарипова получила заслуженную награду от Александра Козловского во время встречи с депутатом Сергеем Гавриловым.

«Рисунок Лидии напоминает одноклассникам о том, что, переходя дорогу по пешеходному переходу, нельзя отвлекаться на телефон. На встрече с учениками мы говорили о безопасном движении через Ленинградское шоссе. Федеральная трасса находится совсем рядом со школой. Рядом со школой оборудован надземный пешеходный переход через Ленинградское шоссе», - рассказал Сергей Гаврилов.

Участникам конкурса из Невеля, Опочки и Великих Лук тоже вручат призы и дипломы.

Теги: #псков #дети #Безопасные дороги #рисунки
Источник: Псковская Лента Новостей
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