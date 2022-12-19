АвтоМир / За рулём

Автомобилистов предупредили о новых госпошлинах с 1 января

С 1 января 2023 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие новые пошлины для автомобилистов и увеличивающие размер старых, рассказал управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков.

Поправки были утверждены еще летом текущего года. Теперь с 1 января, согласно закону, за выдачу разрешения изменить конструкцию колесного ТС придется платить 1000 рублей. Такое свидетельство потребуется при доукомплектовании и переоборудовании грузового транспорта, установке газобаллонного оборудования, замене фар на иной источник света, создании специализированного автомобиля.

«За допуск транспорта к перевозке опасных грузов придется заплатить 1500 рублей», — приводит слова Шаркова «Прайм» .

Те же суммы нужно будет заплатить за изготовление документов взамен утерянных или испорченных. За продление свидетельства потребуют 1000 рублей.

Необходимость в получении подобных документов возникает, как правило, у участников коммерческого оборота, перевозящих ядовитые, взрывчатые, радиоактивные и тому подобные грузы.

По его словам, планируют увеличить с 800 до 1500 рублей пошлину за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией. Такое свидетельство нужно получить если автомобиль изготовлен самостоятельно, изменено заводское оснащение отечественного автомобиля или планируется ввоз иномарки через границу.

Изменения коснутся немалого числа автомобилистов. Если не хотите платить больше, до вступления закона в силу еще можно успеть получить все необходимые документы бесплатно или дешевле.

Водителей предупредили о новацией с уплатой штрафов ГИБДД.