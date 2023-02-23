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Россиянам рассказали, как изменятся водительские права с 1 марта

С 1 марта вступают в силу новые положения приказа МВД России о Правилах дорожного движения, которые коснутся бланка водительского удостоверения, водительских категорий и не только, пояснила юрист Елена Кудерко.

Так, из нового образца прав исключается штрих-код, поскольку фактически сканирование кодов так и не вошло в практику при проверке документов. Кроме этого, в привычных категориях будут указываться подкатегории, к примеру: «СЕ» дает право на управление автомобилем с прицепом, а «С1Е» с прицепом, разрешенная масса которого выше нормативной, но не превышает массу самого транспортного средства.

Важно знать, что с первым днем весны при проверке документов можно предъявлять в электронном виде, к примеру, полис ОСАГО, транспортную накладную для коммерческих перевозок или заказ-наряд. Ранее действовало правило о необходимости распечатывать такие документы. Важное замечание — это касается лишь документов, изначально оформленных в электронном виде. Если документ оформлен на бумажном носителе, его нужно иметь при себе в оригинале, пишет «Прайм».

Еще одно нововведение — с 1 марта из ПДД исключается временное разрешение на право управления транспортным средством. Его убрали из КоАП почти десять лет назад и с тех пор не выдают.

Кудерко напомнила, что владельцам прав, у которых срок действия документов истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, не нужно спешить их менять, поскольку их автоматически продлят на три года с даты его окончания. Вся информация отражается в электронной базе ГИББД, в связи с чем проблем при продлении ОСАГО или при проверке документов точно не будет.