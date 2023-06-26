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Молодых матерей в Псковской области освободили от транспортного налога

Законопроект, вводящий новую налоговую льготу для молодых матерей, одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Жительниц Псковской области в возрасте до 25 лет включительно, у которых в период с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2026 года родился первый ребенок, освободили от уплаты транспортного налога.

Льгота по транспортному налогу рассчитана на три года – с рождения ребёнка и до достижения им трёхлетнего возраста за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.