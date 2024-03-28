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Житель Бежаницкого района по решению суда отработает езду с «липовыми» правами

44-летнего жителя Бежаницкого района привлекли к уголовной ответственности за использование поддельного водительского удостоверения (часть 3 статьи 327 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в марте 2023 года подсудимый приобрел у неустановленного лица в Санкт-Петербурге поддельное водительское удостоверение. 31 декабря 2023 года в ходе проверки документов мужчина предъявил поддельные права сотрудникам ГИБДД.

Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 260 часов обязательных работ с отбыванием наказания в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.