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Минздрав предложил запретить управлять транспортом при расстройстве сексуального поведения

Министерство здравоохранения РФ предлагает утвердить новый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, среди которых расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации. Соответствующий проект распоряжения правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В перечень войдут 10 наименований групп заболеваний - органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения [аффективные расстройства], невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, умственная отсталость, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, аномалии цветового зрения, слепота бинокулярная.

Также в перечне указаны расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, среди которых, согласно указанным кодам по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), расстройства сексуального предпочтения (F65), в том числе фетишизм, эсгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм, и расстройства половой идентификации (F64), среди которых транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте.

В случае подписания распоряжения, оно должно будет вступить в силу с 1 сентября 2025 года, пишет ТАСС.