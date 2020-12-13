Культура

Флешмоб к 130-летию Мандельштама запустили в Пскове

Флешмоб к 130-летию Мандельштама проведут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центральной городской библиотеке.

Все желающие могут принять участие в сетевой акции, в группе «ОМандельштам» в соцсети «ВКонтакте». В группе опубликуют видео, как друзья библиотеки на Конной читают стихи автора. Там уже выложена запись, на которой поэзию Мандельштама презентует известная псковская поэтесса Вита Пшеничная и журналист Александр Донецкий.

Чтобы присоединится к флешмобу следует вступить в группы: vk.com/omandelhtam и vk.com/vremyatchitat, выбрать стихотворение Осипа Мандельштама и прочитать его на камеру. После нужно разместить запись в группе и сопроводить хэштегом #ОМальденштам.

Также необходимо заполнить анкету для получения электронного сертификата участника.