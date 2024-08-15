Культура

Псковский ансамбль «Казачата» станет участником всероссийского фольклорного конкурса

Семейный ансамбль «Казачата» из Псковской области станет участником всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», который состоится в Москве 8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография Псковского областного центра народного творчества

Семейный ансамбль «Казачата» родом из Ростовской области. Семья Вячеслава и Татьяны Чуприниных приехали в Псковский район на постоянное место жительства несколько лет назад. Все члены семьи занимаются вокалом и играют на музыкальных инструментах. Дети в народных кубанских костюмах исполняют казачьи песни, являются победителями многочисленных конкурсов и выступают на различных площадках.

Конкурс направлен на сохранение, развитие и популяризацию казачьей культуры и включен в государственную программу «Реализация государственной национальной политики».

Учредителями конкурса выступают Совет при президенте Российской Федерации по делам казачества, постоянная комиссия по содействию развитию казачьей культуры Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, Министерство культуры Российской Федерации. Конкурс проводится при поддержке некоммерческой организации «Благотворительный фонд Фридриха Липса».