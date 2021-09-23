ЖКХ

Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составила более 90%

Собираемость взносов на капитальный ремонт в Псковской области за период с января по август составила 91,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора.

За указанный период на «общий» счет регоператора начислили взносы на капитальный ремонт в размере 445 578 540,34 рубля, при этом собственники помещений оплатили 408 361 909,61 рубля, а задолженность составила 37 216 630,73 рубля.

Самая высокая платежная дисциплина отмечена в Новоржевском (120,3%), Дновском (113,4%) и Опочецком (107%) районах. Дебиторская задолженность в 2021 году по данным муниципальным образованиям снизилась на общую сумму 1 815 384,38 рубля.