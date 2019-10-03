Недвижимость

В Пскове значительно сократились темпы продажи новостроек

Темпы продажи новостроек в Пскове сократились. Об этом 29 октября на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил директор «Академии недвижимости» Константин Ситкин.

«Если сравнивать с прошлым годом, сейчас ситуация на рынке такая: темпы продажи новостроек значительно сократились, поскольку большое количество домов сданы были сданы в эксплуатацию в прошлом году, - отметил Константин Ситкин. - Сегодня на стадии строительства много объектов в 5 - 6 этажей, а клиент не очень хочет приобретать эти объекты».

Также директор агентства добавил, что на вторичном рынке ситуация «живая», «по сравнению с прошлым годом спрос не изменился». Константин Ситкин уточнил, что в 7-8 из 10 случаев жители приобретают жилье за счет ипотеки и маткапитала, и лишь в 2 - 3 случаях - за средства, полученные иным путем.

Руководитель «Академии недвижимости» также подметил, что цена на недвижимость выросла порядка 5%, а псковичи и гости города квартиры покупают в равном соотношении.