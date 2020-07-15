Алексей Кириллов: Индивидуальное жилищное строительство актуально для Псковской области

Индивидуальное жилищное строительство актуально для Псковской области. Такое мнение высказал региональный координатор партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.
«Отток граждан из городов в сельскую местность увеличился. Особенный рост спроса на индивидуальное жилье за городом произошел с возникновением пандемии коронавирсуной инфекции. Кроме того, в этом году появилась программа по сельской ипотеке. Недавно в администрации Псковской области проходил круглый стол по этой теме, на котором отмечалось, что в Псковской области возрос спрос на ипотечное кредитование на строительство или приобретение жилья в сельской местности. За три месяца только в псковский филиал Россельхозбанка поступило более 300 заявок. Таким образом, это направление актуально в регионе. У нас хорошая природа, много населенных пунктов, и для малоэтажной застройки регион отлично подходит», - отметил Алексей Кириллов.
Несмотря на то, что проблемы доступности жилья в России постепенно решаются, существуют вопросы, которые сейчас не отрегулированы вообще, считает председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Это приводит к ситуациям, когда рынок перестает отвечать запросам людей. Развитие жилищной отрасли обсуждали на совещании с Минстроем, ДОМ.РФ, представителями застройщиков и дольщиков, которое прошло на площадке партии.
В Минстрое и ДОМ.РФ отметили роль «Единой России» в проведении жилищной реформы - за три года был принят ряд федеральных законов, которые, в частности, привели к появлению эскроу-счетов. Этот механизм защищает средства граждан, участвующих в долевом строительстве, и полностью исключает возможность появления обманутых дольщиков. Он сработал и во время пандемии - когда строительная отрасль, как и другие сегменты экономики, оказалась под ударом, количество проблемных объектов не увеличилось.
При этом остается неотрегулированным ряд вопросов - в том числе, сфера индивидуального жилищного строительства. Сейчас в законодательстве фактически не отражена защита прав людей, которые покупают частные дома. Они не могут работать с эскроу-счетами, а ипотечный рынок в этом сегменте недостаточно развит. Однако запрос на то, чтобы жить за городом, существует - согласно последним данным, порядка 40% людей предпочитают собственный дом квартире. Для развития этой сферы «Единая Россия» может создать отдельный партийный проект.
«Индивидуальное жилищное строительство является приоритетом и может стать отдельным проектом для партии «Единая Россия». Поэтому нужно систематизировать всю информацию по этой теме, провести общественное и экспертное обсуждение, а потом в сотрудничестве с нашими коллегами предложить пошаговый план по реализации разработанных мер», - заявил Дмитрий Медведев.
Председатель партии подчеркнул, что сейчас необходимо создать банк типовых проектов ИЖС, разработать новые ипотечные продукты, которые рассчитаны на индивидуальное жилищное строительство, и усовершенствовать законодательную базу.
«Строить частные дома необходимо, только обеспечив безопасность средств граждан, которые используют те или иные финансовые инструменты», - подчеркнул Дмитрий Медведев.
При этом увеличение темпов строительства не должно привести к снижению качества жилья на всем рынке, отмечают в партии.
«Нельзя допустить «гонки» за квадратными метрами в ущерб качеству строительства, которое должно основываться на лучших существующих практиках. Это позволит сделать дома, которые мы строим, максимально комфортными для проживания», - сказал председатель партии.