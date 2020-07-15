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Алексей Кириллов: Индивидуальное жилищное строительство актуально для Псковской области

21.08.2020 12:30|ПсковКомментариев: 0

Индивидуальное жилищное строительство актуально для Псковской области. Такое мнение высказал региональный координатор партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Отток граждан из городов в сельскую местность увеличился. Особенный рост спроса на индивидуальное жилье за городом произошел с возникновением пандемии коронавирсуной инфекции. Кроме того, в этом году появилась программа по сельской ипотеке. Недавно в администрации Псковской области проходил круглый стол по этой теме, на котором отмечалось, что в Псковской области возрос спрос на ипотечное кредитование на строительство или приобретение жилья в сельской местности. За три месяца только в псковский филиал Россельхозбанка поступило более 300 заявок. Таким образом, это направление актуально в регионе. У нас хорошая природа, много населенных пунктов, и для малоэтажной застройки регион отлично подходит», - отметил Алексей Кириллов. 

Несмотря на то, что проблемы доступности жилья в России постепенно решаются, существуют вопросы, которые сейчас не отрегулированы вообще, считает председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Это приводит к ситуациям, когда рынок перестает отвечать запросам людей. Развитие жилищной отрасли обсуждали на совещании с Минстроем, ДОМ.РФ, представителями застройщиков и дольщиков, которое прошло на площадке партии.

В Минстрое и ДОМ.РФ отметили роль «Единой России» в проведении жилищной реформы - за три года был принят ряд федеральных законов, которые, в частности, привели к появлению эскроу-счетов. Этот механизм защищает средства граждан, участвующих в долевом строительстве, и полностью исключает возможность появления обманутых дольщиков. Он сработал и во время пандемии - когда строительная отрасль, как и другие сегменты экономики, оказалась под ударом, количество проблемных объектов не увеличилось.

При этом остается неотрегулированным ряд вопросов - в том числе, сфера индивидуального жилищного строительства. Сейчас в законодательстве фактически не отражена защита прав людей, которые покупают частные дома. Они не могут работать с эскроу-счетами, а ипотечный рынок в этом сегменте недостаточно развит. Однако запрос на то, чтобы жить за городом, существует - согласно последним данным, порядка 40% людей предпочитают собственный дом квартире. Для развития этой сферы «Единая Россия» может создать отдельный партийный проект.

«Индивидуальное жилищное строительство является приоритетом и может стать отдельным проектом для партии «Единая Россия». Поэтому нужно систематизировать всю информацию по этой теме, провести общественное и экспертное обсуждение, а потом в сотрудничестве с нашими коллегами предложить пошаговый план по реализации разработанных мер», - заявил Дмитрий Медведев.

Председатель партии подчеркнул, что сейчас необходимо создать банк типовых проектов ИЖС, разработать новые ипотечные продукты, которые рассчитаны на индивидуальное жилищное строительство, и усовершенствовать законодательную базу.

«Строить частные дома необходимо, только обеспечив безопасность средств граждан, которые используют те или иные финансовые инструменты», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

При этом увеличение темпов строительства не должно привести к снижению качества жилья на всем рынке, отмечают в партии.

«Нельзя допустить «гонки» за квадратными метрами в ущерб качеству строительства, которое должно основываться на лучших существующих практиках. Это позволит сделать дома, которые мы строим, максимально комфортными для проживания», - сказал председатель партии.

Теги: #строительство #Единая Россия #жилье
Источник: Псковская Лента Новостей
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