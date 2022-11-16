Недвижимость

В Пскове продаются квартиры в рассрочку на время постройки дома

Жители Пскова могут купить квартиру в новостройке в рассрочку на весь период строительства дома. Об этом во время встречи с журналистами на стройплощадке ЖК «Заречье Park» сообщила заместитель генерального директора группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В той ситуации, которая сложилась на рынке недвижимости, застройщик должен предоставить покупателю не только качественный продукт в виде новых жилых комплексов: современных, удобных, с хорошими планировками. Но самое главное, предоставить возможность приобретения жилья», - выразила уверенность Светлана Сибилькова.

Она отметила, что рассрочка от застройщика фиксирует цену квартиры, она не растет с увеличением степени готовности дома.

Подробности по телефону 8 (8112) 793-793.

В ЖК «Заречье Park» к скорой сдаче готовится дом по улице Алехина, 3, и недавно стартовала продажа квартир в доме по улице Ижорского батальона, 17. Застройщик отмечает экологичность локации, наличие поблизости детских садов и школ, транспортную доступность. Особенностью жилого комплекса является увеличенная парковка, решающая для новоселов проблему наличия машиномест.