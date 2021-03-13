Политика

Большинство участников опроса ПЛН одобрили юридическое закрепление предвыборных обещаний

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей поддерживают идею юридически закрепить предвыборные обещания депутатов. В опросе приняли участие 500 человек.

78,60% респондентов считают необходимой такую инициативу, поскольку депутаты не выполняют своих предвыборных обещаний и не несут за это ответственности. 4,40% опрошенных не против такой нормы, но сомневаются, что она будет работать.

1,20% читателей указали, что у депутатов зачастую нет возможностей, чтобы добиться своего. А 14,60% высказались категорически против, так как считают такую инициативу популистской.

1,20% респондентов отметили, что им все равно, потому что они не интересуются политикой.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему «Ожидаете ли вы третьей волны коронавируса?».