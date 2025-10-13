Политика

Момент истины

Сегодня исполнилось восемь лет со дня, когда в октябре 2017-го назначенный врио губернатора Михаил Ведерников приступил к работе в Псковской области. Тогда имя нового главы региона для всех было загадкой. За исключением буквально нескольких человек, никто и никогда в Псковской области не слышал о новом губернаторе. «Who is Mr Vedernikov?» - этим вопросом 8 лет задавались многие, с таким заголовком на ПЛН в день подписания указа о назначении врио вышел материал о нем.

Сегодня, в середине второго губернаторского срока действующего главы, можно не только ответить на этот вопрос, но и подвести промежуточные итоги «эпохи Ведерникова». Отметим, что ранее губернаторский срок составлял 4 года. Прежние рекордсмены по продолжительности пребывания на посту главы Псковской области (Евгений Михайлов и Андрей Турчак) отработали здесь именно по восемь лет, последний — даже «с хвостиком». Так что, есть повод - проанализировать, что изменилось в области за эти годы, с какими результатами Михаил Ведерников подходит к «экватору» своего второго срока и что происходит в региональной политике, когда один большой избирательный цикл завершен, но не за горами начало нового. Уже менее чем через год пройдут выборы в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов. Традиционно результаты парламентских кампаний являются одним из важных индикаторов, по которым в федеральном центре судят об эффективности работы региональных управленцев — и вполне вероятно, что именно 2026-й может стать определяющим в отношении дальнейших перспектив губернатора.

Если в плане экономики за эти 8 лет не произошло кардинальных изменений, (подобных прорывов в нынешних условиях в Псковской области ждать было бы наивно), то в плане политики иным стало едва ли не всё. Существует мнение, что ни при одном из псковских губернаторов политическая жизнь у нас не претерпела столь серьезных трансформаций, как при действующем главе.

Стартовые условия

Всё познается в сравнении — вот и разговор о восьми годах Михаила Ведерникова логично начать с напоминания о том «наследстве», которое ему досталось. Что бы там ни говорили записные патриоты Псковской области, с управленческой точки зрения она, конечно же, не подарок. Давным-давно обозреватели начали использовать при описании социально-экономического положения Псковской области примерно один и тот же набор характеристик. Дескать, экономически слабый, бедный, депрессивный регион, не обладающий значительными запасами полезных ископаемых и не располагающий крупными производствами — «локомотивами» развития псковской экономики. Валовой региональный продукт на душу населения на Псковщине в разы ниже среднероссийского значения, а доходы псковичей значительно уступают зарплатам не только жителей столиц и субъектов-доноров, но даже населения соседних областей Северо-Запада. В полном соответствии с народной мудростью о том, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше, псковская молодежь и в целом экономически активное население на протяжении многих десятилетий массово покидают регион, уезжая в крупные и более привлекательные со многих точек зрения города. Псковская область стареет. Начиная еще с середины прошлого века численность населения стремительно сокращается. Вдобавок репутация - да, с одной стороны, форпоста на западных рубежах, славной своей историей и богатой памятниками культуры земли, но при этом провинциального края и «медвежьего угла», куда, почти как в известной песне, не летят самолеты и почти не ходят поезда.

При этом с политической точки зрения Псковская область долгое время оставалась весьма самобытной, даже полицентричной, с демократическими традициями и относительно вегетарианскими отношениями между властью и оппозицией.

Уже в первых своих интервью после «погружения в проблематику» Михаил Ведерников определял главной проблемой Псковской области наличие внушительного госдолга (он превышал полтора десятка миллиардов рублей - притом, что после проведенной губернатором Михаилом Кузнецовым санации Псковская область в конце 2000-х вообще не имела долгов). А сам регион Михаил Ведерников характеризовал как «очень сложный». «Псковская область — чемпионы с конца списка по здоровью, транспортной инфраструктуре, смертности, рождаемости», - говорил он и невесело заключал: наверное, проще перечислить то, что в регионе хорошо, чем обозначать бесконечные проблемы. При этом получившему назначение в Псков управленцу следовало оперативно приступить к решению ряда задач - прежде всего тех, что были обозначены президентом.

В числе основных проблем Псковской области Владимир Путин обозначал в разговоре с врио губернатора следующие: уровень доходов населения (их, естественно, было необходимо повышать), демографическую ситуацию и состояние сферы здравоохранения. Кстати говоря, примерно те же самые установки давал президент и Андрею Турчаку в предыдущие восемь лет (2009-2017).

Заповедник вольнодумства

Что касается общественно-политической ситуации в регионе, то ее приехавший представлять врио губернатора полпред президента в СЗФО Николай Цуканов определял в 2017-м как весьма непростую. По его оценке, такая ситуация поддерживалась в регионе оппозиционными СМИ и оппозицией. И здесь необходимо напомнить, что в Псковской области еще в 1990-е годы сложилась полицентричная модель, при которой не было единой монолитной властной пирамиды во главе с губернатором, а представители оппозиции могли относительно свободно выражать свое мнение.

Как рассказывал один из политтехнологов, работавший на врио губернатора, в один из своих первых приездов в Псков он столкнулся с тем, что в центре города был установлен огромный банер «Турчака в отставку!» (напомним, что в этот период депутат областного Собрания от «Справедливой России» Олег Брячак организовывал уличные акции, направленные против Андрея Турчака).

Увиденное повергло его в шок: как такое вообще возможно в регионе, которым руководит губернатор-единоросс?! Скажем прямо: сегодня, спустя 8 лет, представить подобное в Псковской области просто невозможно. Как и невозможно представить себе всю прежнюю палитру псковских политических лидеров в нынешних реалиях.

В таких условиях Михаил Ведерников приступал к работе в Псковской области — совершенно новом для себя субъекте РФ. Напомним, что в 2017-м во главе области впервые в ее новейшей истории встал управленец, ранее никак не связанный с регионом. Помимо традиционных задач по социально-экономическому развитию, выполнению президентских указов и прочих, общих для всех губернаторов, вопросов, перед новым псковским руководителем стоял целый ряд специфических, сугубо местных, проблем в политической сфере.

География была широка — тут вам и слабо управляемый областной центр (с главой-популистом Иваном Цецерским и уже стартовавшим конкурсом на замещение должности сити-менеджера) и бунтарский Гдова, где приближавшиеся выборы главы района грозили региональной власти неприятным сюрпризом (так и вышло), и другие территории. Особого упоминания заслуживают Великие Луки, где глава города Николай Козловский и его группа, контролировавшая не только «южную столицу», но и имевшая большое влияние на ряд муниципальных образований, даже в условиях вертикали власти сохраняла относительную самостоятельность и претендовала на то, чтобы выступать во взаимоотношениях с областным руководством не в роли подчиненных, а полноценными партнерами, с которыми в любой ситуации надо считаться. Как отмечала ПЛН, составляя 8 лет назад своего рода задачник для нового губернатора, Михаилу Ведерникову предстояло выстраивать с великолучанами отношения - либо ориентируясь на формат, доставшийся от предшественника, либо изобретая свой собственный вариант. Кроме того, губернатор на тот момент не контролировал системообразующий элемент — региональное отделение партии власти, так как «Единая Россия» осталась за Андреем Турчаком. И это мы взяли только политический контур. А были и другие специфические проблемы, например, разразившийся мусорный кризис, когда после закрытия псковской свалки всё это «добро» стали вывозить в муниципалитеты. И это ожидаемо вызывало возмущение местных жителей и попытки оппозиции использовать беспокоящую людей тему. Прибавим к этому и быстро возникшие конфликты регионального руководства с лидером псковских профсоюзов Ульяной Михайловой и руководителем управления Федеральной антимонопольной службы в Псковской области Ольгой Милонаец (список может быть продолжен). И всё это на фоне необходимости запуска мусорной реформы.

Новые подходы

Общеизвестно: смена глав субъектов РФ, от которых на местах зависит если не всё, то очень многое, — это всегда смена эпох. Так было и с предшественниками Михаила Ведерникова, так произошло и с действующим губернатором. За прошедшие годы изменилось если не всё, то очень многое. На смену «проектам Турчака» пришли «проекты Ведерникова», и это касается не каких-то единичных примеров, а многих сфер и направлений деятельности, от политики до культуры. Перемены произошли повсюду — и это заметно даже внешне, как говорится, невооруженным взглядом. Начиная со ставшего иным вида на Дом Советов (где прежде сидела администрация области, теперь это — правительство с министерствами, а в другом крыле здания - уже не 44, а 26 депутатов областного Собрания во главе с председателем Александром Котовым).

И заканчивая, скажем, результатом муниципальной реформы: у нас теперь не районы с избираемыми всенародно главами, а муниципальные округа с одноуровневой моделью, встроенными в вертикаль органами МСУ и подконтрольными областному руководству главами, по сути ставшими начальниками территориальных отделов.

Несомненно, на многие перемены в жизни региона оказали влияние мировые и российские события. Пожалуй, ни одному псковскому губернатору не доставалось столько вызовов и угроз, как Михаилу Ведерникову. И это не только непопулярные реформы, такие, например, как мусорная, но и более серьезные потрясения — сначала пандемия коронавируса, затем СВО, со всеми вытекающими экстренными потребностями. На все эти вызовы необходимо было отвечать достаточно радикальными мерами, что требовало жестких и оперативных решений. Кроме того, общефедеральный тренд на закручивание гаек и свертывание плюрализма способствовал установлению новой политической реальности в Псковской области.

Уже на стартовом этапе работы Михаила Ведерникова определились основные приметы его управленческого стиля. Как отмечала ПЛН в одном из аналитических материалов, это, во-первых, подчеркнутое дистанцирование от традиционных региональных элит. Отсутствие неформальных связей между губернатором и элитными группами: депутатами, главами, крупным бизнесом, чиновничеством. Во-вторых, подчеркнуто уважительное отношение к федералам (прежде всего - силовикам) и максимальное встраивание в «вертикаль власти», абсолютный приоритет установкам Центра.

В-третьих, теплое отношение к лояльным общественникам, волонтерам, ориентация на общение с ними и выстраивание тесной коммуникации (интересно, что если прежде под определением «общественник» чаще всего подразумевалось «оппозиционер», то в последние годы стало иначе: сегодня «общественники» в Псковской области - это зависимые от власти и поддерживаемые ею деятели; данная тенденция обозначилась еще при Турчаке, а своего максимума достигла уже при Ведерникове). В-четвертых, непримиримость к критике первых лиц региональной власти со стороны оппозиции и несистемных лидеров общественного мнения. Плюс работа по формированию общественного мнения с использованием как традиционных масс-медиа, так и социальных сетей, что отличает действующего губернатора от большинства его предшественников, в первую очередь тех, кто занимали пост №1 в девяностые и нулевые.

Здесь климат иной

В целом за эти годы стал иным - куда более суровым, чем прежде - политический климат. Изменился формат взаимоотношений областной власти с региональными элитами, партиями, представителями оппозиции, общественными институтами, в том числе средствами массовой информации. При Михаиле Ведерникове произошла поляризация, модель стала монохромной, степень зависимости всех игроков на политическом поле от главного центра принятия решений многократно возросла. Действуя в рамках федерального тренда, команда Михаила Ведерникова меняла политическую модель на более простую и понятную, управляемую и подконтрольную. Вместо прежней, по мнению властей, «ненормальной» и «византийской» политической системы должна была появиться новая - «правильная» и жесткая. Полицентричность была признана опасной и чуть ли не преступной.

Команда Михаила Ведерникова всегда уделяла большое внимание электоральным процессам. И тут надо отдать должное — она достигла высокой степени эффективности. Последний сбой на выборах произошел в 2019-м, когда оппозиции удалось одержать победы в ряде муниципальных образований. После этого были сделаны оргвыводы, вице-губернатор Николай Цветков отправлен в отставку. Новым председателем облизбиркома стал Игорь Сопов. После чего команда политического консультанта, в дальнейшем - заместителя губернатора Александра Серавина осечек не допускала.

Параллельно с этим шла тотальная борьба с политическими оппонентами. Одним из наиболее ярких и показательных примеров стало «дело Льва Шлосберга» (Минюстом внесен в реестр иностранных агентов), которого поэтапно выдавливали из политической жизни: сначала из регионального парламента, затем — с выборов, потом ему был присвоен статус иноагента, а затем — уголовное дело. Этот пример теперь используется региональным руководством, при необходимости, как сигнал для оппонентов действующей власти, заходящих за красную линию.

Есть черное и есть белое, никаких полутонов. Есть власть и ее вертикаль, есть системная оппозиция, и есть несистемная. Иноагентам — бой. Поляну зачистили. На выборах — никаких несистемных элементов, в том числе «неправильных» единороссов.

Таким образом, выражаясь словами близкого к областному руководству Telegram-канала, наступил политический штиль и стабильность. Влияние местных элит теперь минимизировано. Доминанта губернатора усилилась. Резко ослабло влияние депутатского корпуса. Народные избранники различного уровня, руководители органов местного самоуправления, представители других групп зависимы от губернаторской власти. Местное самоуправление встроено в вертикаль, точку в этом процессе поставил третий этап проводившейся с 2023 года муниципальной реформы.

Еще до старта этих преобразований в районах была изменена модель управления Псковом. На смену двуглавой системе пришло единоначалие, и теперь бразды правления в руках одного главы, члена команды губернатора Бориса Елкина. В Великих Луках согласно принятым областными властями решениям данная модель должна заработать с 2027 года.

В целом позиции представителей ОМСУ ослабли и ни идут ни в какое сравнение с теми, что были у глав городов и районов в былые годы. По настоящему влиятельных глав муниципальных образований не осталось — чтобы пересчитать их, хватит пальцев одной руки.

За эти годы произошла кадровая ротация — как мы неоднократно отмечали в материалах проекта «100 самых влиятельных псковичей», на протяжении последних лет со сцены сходят представители прежних региональных элит - те, кто пришли в политику в 1990-е- начале 2000-х (если не раньше) и делали в ней погоду десятилетиями. В последние годы мы всё реже слышим о «капитанах псковского бизнеса». Одни из них сошли с общественно-политической сцены, другие — посчитали за благо уехать за пределы региона или даже страны, третьи — предпочитают не высовываться и лишний раз не «светиться». Бизнес всё меньше идет в политику, почти не участвует в выборах, старается минимизировать публичные контакты с властью. При этом есть и редкие исключения: к их числу относится появление в регионе петербургского бизнесмена Антона Мороза, проведшего в 2025 году достаточно яркую и эффективную кампания перед довыборами в Псковскую гордуму и при поддержке региональных властей получившего мандат депутата по третьему округу. С самого начала было понятно, что в область бизнесмен заходит, держа в уме 2026 год, когда пройдут выборы депутатов Госдумы и областного Собрания депутатов, после чего региональные парламентарии будут определяться с кандидатурой своего нового представителя в Совете Федерации.

Михаил Ведерников тонко чувствует федеральную конъюнктуру и понимает главный приоритет — выполнение задач и указаний президента. Политика регионального руководителя полностью соответствует трендам, задаваемым в Центре. Где-то он идет даже с опережением, это касается военно-патриотической работы, поддержки участников СВО, создания отряда содействия обороне и безопасности «Дружина», проведения пропагандистских форумов, приема соотечественников, приезжающих из-за рубежа, и ряда других направлений.

Хронические проблемы

Как объясняли пропагандисты, всё просто: стабильность и общественно-политическая устойчивость — залог социально-экономического развития и решения проблем региона. При этом достигать цели команде Михаила Ведерникова приходилось в стремительно меняющихся условиях. Многое из того, что происходило в последние 5-6 лет, еще не так давно невозможно было представить. А сегодня это факт, новая реальность. Всё это требовало от губернатора решительных оперативных действий, гибкости в подходах, умения определять приоритеты. И здесь необходимо отметить еще один важный момент: если прежде Михаил Ведерников работал в составе условного «триумвирата» (с Андреем Турчаком и митрополитом Тихоном), то последний год, после ухода из региона обоих, он уже в полном смысле стал полновластен.

Понятно, что многие из наиболее острых проблем Псковской области накапливались десятилетиями и приобрели хронический характер (как например, демографическая проблема — корнями она уходит аж в середину прошлого века). Решить хотя бы главные из «болевых точек» и кардинально изменить ситуацию за 5-10 лет (иначе говоря, за 1-2 губернаторских срока) - просто невозможно. Как и прежде, Псковская область сегодня находится в демографической яме. Система здравоохранения, несмотря на проводимую властями реформу, вызывает многочисленные нарекания со стороны жителей региона, прежде всего — из районов. Мусорная реформа, с которой Михаил Ведерников начинал в конце 2010-х, остается актуальной — напомню, что «погружаться в проблематику региона» врио губернатора приходилось, попутно решая не терпящие отлагательства проблемы, в том числе реагируя на т. н. «мусорный хайп». Социально-экономическое положение населения по большому счету не изменилось. Прорывных проектов не реализовано — единственный, который может быть отнесен к их числу — завод «Титан-Полимер» задумывался и начинался еще при прежней команде.

Во многом действующему губернатору не повезло — он пришел не в тучные годы, как предшественник, а в сложный период, когда на планы региональных властей влияли непредвиденные факторы и новые вызовы — будь то пандемия коронавируса, необходимость решения задач, связанных с проведением СВО, закрытие границ с Евросоюзом и другие. Безусловно, проблем остается немало - и не случайно, в ежегодных отчетах губернатора перед областным Собранием депутатов традиционно присутствуют факты, однозначно свидетельствующие: «болевых точек» по-прежнему хватает. А раз так, расслабляться властям, уж тем более - почивать на лаврах или, как в свое время говорил Андрей Турчак, лежать в теплой ванне — преждевременно. Как и прежде актуальными для жителей Псковской области остаются вопросы повышения благосостояния. Не секрет, что большинству живется непросто, уровень зарплат и пенсий, хоть и стал выше, далеко не тот, что гарантировал бы беззаботное существование. К тому же цены на продукты питания, лекарства и иные товары, а также тарифы на жилищно-коммунальные услуги регулярно увеличиваются - их скачки, по мнению граждан, значительно опережают рост доходов. Эти обстоятельства заставляют в очередной раз задаваться вопросами: на чьей стороне может оказаться победа в очередном раунде спора холодильника и телевизора?

При этом за последние годы значительно увеличился бюджет области и выросла доля собственных доходов. С рекордными показателями выполняются национальные проекты. Действует индивидуальная программа социально-экономического развития. Повышена транспортная доступность региона. Всё это, а также другие показатели дают членам команды Михаила Ведерникова основания говорить о «псковском рывке».

Подводя итог сказанному, отметим, что за восемь лет командой губернатора многое сделано, начиная с учреждения новых символов Псковской области и заканчивая тем самым ежегодным ростом бюджета. Позиции регионального руководства крепкие, а рейтинги партии власти на Псковщине достаточно высокие, что в очередной раз подтвердили результаты избирательных кампаний в муниципальных образованиях области. Уже дважды прошедший через выборы губернатор обладает высокой поддержкой населения. По мнению наблюдателей, Михаил Ведерников имеет значительный потенциал и возможности для продолжения профессиональной карьеры на федеральном уровне, что помимо прочего подтвердила недавняя история с назначением полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. По сообщениям авторитетных федеральных СМИ и политических Telegram-каналов, в числе трех потенциальных претендентов на высокий пост рассматривалась и кандидатура псковского губернатора. Вместе с тем впереди новые испытания. 2026-й с его важнейшей парламентской кампанией обещает быть определяющим. При этом региональному руководству предстоит решать задачи в непростых условиях, когда денег в бюджетах различного уровня не хватает, власти ищут новые возможности пополнить кубышку и идут на непопулярные меры, в обществе накопилась усталость и присутствует запрос на обновление. Вот об этом всем необходимо помнить, вступая в очень важный и непростой период. Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за развитием сюжетов общественно-политической и социально-экономической жизни. Как и прежде мы будем помогать читателям держать руку на пульсе событий и лучше разбираться в сути происходящего.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы президента РФ и правительства Псковской области