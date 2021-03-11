Общество

Более 2500 нуждающихся псковских семей получили помощь в 2020 году

Псковское областное отделение Российского детского фонда привлекло 28 615 900 рублей за прошлый год на решение проблем детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что на 11 000 000 рублей больше, чем в 2019 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

«Несмотря на трудную эпидемиологическую обстановку, на протяжении всего 2020 года сотрудники и волонтеры регионального отделения детского фонда продолжали стабильно работать на благо детей, привлекая неравнодушных жителей отзываться на острые потребности нуждающихся семей и ребят, находящихся в интернатных учреждениях», - подвели итоги года в детском фонде.

Всего за минувший год адресную помощь получили более 6 500 детей из 2 516 нуждающихся семей разных районов Псковской области. В организации отмечают, что благодаря жителям города, активно приносившим вещи, продукты, средства гигиены в офис фонда, сотрудники и волонтеры могли экстренно реагировать и помогать в решении проблем детей из нуждающихся семей Пскова и области. За год детям и подросткам из малообеспеченных семей оказали вещевую помощь на общую сумму более 4 620 000 рублей.

Не прекращалась работа про привлечению благотворителей для реализации проектов в пользу воспитанников детских интернатных учреждений. На благотворительные пожертвования в сумме около 6 000 000 рублей реализовали 25 проектов. Приобретали новую мебель, компьютерное оборудование, материалы для творчества, одежду для детей из школ-интернатов и центров помощи детям.

Существенную благотворительную помощь в размере более 2 млн рублей фонду оказал псковский завод «Псков-Полимер». Полученные средства пошли, в том числе, на благотворительную деятельность по программам и проектам, содержание аппарата управления и отчисления в социальные фонды.

«Хочу выразить искреннюю признательность всем, кто вопреки окружающим нас обстоятельствам продолжили помогать нуждающимся детям Псковской области! 2020 год стал очень показательным: к добрым делам присоединялись новые люди, которые не могли оставаться в стороне, а верные помощники подопечных детского фонда продолжали помогать детям в трудной жизненной ситуации. Спасибо за ваши добрые сердца!» - отметил председатель ПОО РДФ Юрий Сорокин.